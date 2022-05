De paso por la Argentina para promocionar su último lanzamiento musical, Oriana Sabatini contó cómo es su vida en Italia y cuál es el “lado B” de vivir alejada de sus afectos, más allá de que allá esté con su pareja, Paulo Dybala.

Si bien la vida de la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini parece perfecta por vivir en Europa, estar feliz en pareja y tener un presente laboral soñado, la actriz reconoció que haberse mudado y estar alejada de sus afectos no fue fácil.

Oriana Sabatini Foto: Instagram/OrianaSabatini

Invitada en LAM (América), la cantante confesó que le fue difícil la adaptación en el extranjero. “Me fui a vivir a un país sin familia ni amigos. Yo soy una persona que necesita su red de contención. La verdad me re costó. No sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores, pero es re difícil. Me llevó 3 años acomodarme”, se sinceró.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Al mismo tiempo explicó por qué le llevó tiempo retomar su carrera musical tras haberse mudado a Italia: “Estaba en otro país. Tenía que acomodarme y empezar a laburar en otro continente. Todo un proceso. Pero me dije a mi misma que no quería presionarme hasta que no estuviera lista. Pero acá estoy”.

Oriana lanzó hace poco más de semana su último sencillo titulado “325″, donde en Youtube hasta el momento cuenta con más de 330 mil reproducciones.

Qué opina Paulo Dybala sobre su trabajo

La actriz y el futbolista llevan casi cuatro años en pareja y siempre se mostraron compinches y unidos.

El saludo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por su cumpleaños. Foto: Instagam

Consultada por si se siente apoyada por su novio en su trabajo ella confesó: “Obvio, ¿Por qué si él está cumpliendo su sueño no podría hacerlo yo? Es bueno además para una pareja que cada uno tenga sus cosa”.