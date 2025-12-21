Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron casados varios años y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. A pesar de que se divorciaron hace un tiempo, la expareja sigue con los conflictos que involucran a las menores. Esta vez es por el cumpleaños de 15 de la segunda hija, que desató una nueva interna.

Los primeros días de enero, Allegra cumple 15 años y según el acuerdo estipulado, su papá le va a realizar su fiesta mientras que su mamá le llevará de viaje. No obstante, la modelo quiso hacer las paces y deslizó que quería estar presente en el festejo de su hija.

Ante esto, el exdeportista se negó y pidió encarecidamente que se respete el acuerdo establecido para el cumpleaños de su hija. “Y bueno, a veces se puede y a veces no. No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, expresó contundente Cubero en A la tarde (América).

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Por su parte, Nicole Neumann decidió tomar cartas en el asunto y contó que decidió hacerle su propia fiesta de cumpleaños a su hija, es decir, que Allegra tendrá dos festejos de 15 años.

“Estamos armando una fiesta relinda. Estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del look y todas las sorpresas”, contó Nicole en Rumis.

Qué dijo Mica Viciconte sobre la supuesta fiesta que le hará Nicole Neumann a su hija

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero con quien tiene a su hijo Luca, dio su opinión en un móvil de A la Tarde (América): “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños. Es raro. Yo no compito con nadie…”.

“Por supuesto que sé quién es ella, pero respeto a sus hijas. Me mandó mensajes, no voy a exponer nada. Si te arrepentís, mi teléfono es el mismo”, reveló la famosa sobre la posibilidad de hacer las paces.

En ese sentido, la famosa comentó: "Si se disculpa, podría cambiar todo. No digo que voy a tomar mate, pero es un camino por el que se puede construir algo bueno”.