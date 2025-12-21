Entretenimiento / Famosos

Nicole Neumann se cansó de Fabián Cubero y rompió el acuerdo pactado por una de sus hijas

La modelo y el exfutbolista siguen con su disputa de años. El cumpleaños de una de sus hijas revivió la polémica entre ellos.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

21 de diciembre de 2025,

Nicole Neumann se cansó de Fabián Cubero y rompió el acuerdo pactado por una de sus hijas
Nicole Neumann se cansó de Fabián Cubero y rompió el acuerdo pactado por una de sus hijas

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron casados varios años y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. A pesar de que se divorciaron hace un tiempo, la expareja sigue con los conflictos que involucran a las menores. Esta vez es por el cumpleaños de 15 de la segunda hija, que desató una nueva interna.

Los primeros días de enero, Allegra cumple 15 años y según el acuerdo estipulado, su papá le va a realizar su fiesta mientras que su mamá le llevará de viaje. No obstante, la modelo quiso hacer las paces y deslizó que quería estar presente en el festejo de su hija.

Ante esto, el exdeportista se negó y pidió encarecidamente que se respete el acuerdo establecido para el cumpleaños de su hija. “Y bueno, a veces se puede y a veces no. No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, expresó contundente Cubero en A la tarde (América).

Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte.
Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Por su parte, Nicole Neumann decidió tomar cartas en el asunto y contó que decidió hacerle su propia fiesta de cumpleaños a su hija, es decir, que Allegra tendrá dos festejos de 15 años.

Estamos armando una fiesta relinda. Estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del look y todas las sorpresas”, contó Nicole en Rumis.

Qué dijo Mica Viciconte sobre la supuesta fiesta que le hará Nicole Neumann a su hija

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero con quien tiene a su hijo Luca, dio su opinión en un móvil de A la Tarde (América): “Pobres todos los amiguitos que van a tener que ir a un doble cumpleaños. Es raro. Yo no compito con nadie…”.

Por supuesto que sé quién es ella, pero respeto a sus hijas. Me mandó mensajes, no voy a exponer nada. Si te arrepentís, mi teléfono es el mismo”, reveló la famosa sobre la posibilidad de hacer las paces.

En ese sentido, la famosa comentó: "Si se disculpa, podría cambiar todo. No digo que voy a tomar mate, pero es un camino por el que se puede construir algo bueno”.

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS