Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo legal sobre sus hijas

En julio de 2024, Fabián Cubero y Nicole Neumann lograron un acuerdo y pusieron fin a sus disputas legales, especialmente las relacionadas con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Sienna, la hija menor de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Gentileza Instagram.

No obstante, durante las recientes vacaciones de invierno, la tranquilidad se rompió nuevamente. Cubero presentó una denuncia contra Neumann por no regresar de su viaje a Europa dentro del plazo acordado. Según reveló Ángel de Brito, esta situación impidió que Fabián pudiera tomarse días para salir de vacaciones con sus hijas.

La fuerte denuncia que realizó Fabián Cubero a Nicole Neumann

El caso fue registrado bajo la categoría de “incidente de comunicación con los hijos”. En relación al documento, el conductor de LAM leyó: “Vengo a denunciar el grave incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado”.

Además, explicó respecto al escrito presentado por el abogado de Fabián: “Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho a compartir el receso invernal con sus hijas…”.

Nicole Neumann en Europa con esposo e hijos.

Cabe recordar que Nicole viajó con Allegra y Sienna, mientras que Indiana decidió no acompañarlas y prefirió ir al norte de Argentina junto a sus amigas.

Además, se destacó en el escrito: “Solicito que se impongan sanciones condenatorias. Y se revoque el permiso de salida del país concedido a la madre y se ordene la acreditación fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”.

Manu Urcera en Europa con las hijas de Nicole Neumann.

La nueva disputa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann vuelve a poner en tensión la convivencia familiar, con reclamos judiciales que complican el vínculo y el derecho de ambos padres a compartir tiempo con sus hijas. La exigencia de mayores controles y sanciones refleja la preocupación por garantizar un equilibrio en la comunicación y el bienestar de las menores en medio de este conflicto.

Cómo fue el encuentro de Nicole Neumann y su padre en Europa

En principio, se desconocían los planes exactos de Neumann, pero luego de realizar la ya mencionada travesía por Europa, la expareja de Fabián Cubero compartió varias fotografías en el perfil de su cuenta de Instagram y, al pie de estas, escribió: “Qué decir...viajar a Europa en familia con un bebé de 1 año supe curioso y con ganas de descubrir el mundo (aviones, autos, trenes y barcos)”.

Después, Nicole Neumann siguió con su relato: “Las valijas de cada uno (somos muchos y es mucho volumen), los vuelos largos (y para mí temerosos), visitar a mi papá, a quien conocí a los 18 años y hoy mantengo una linda y sana relación de amor, así como con mi hermana Clara por su parte”.

Nicole Neumann en Instagram.

Por último, pero no menos importante, Nicole Neumann sumó: “Conocer lugares nuevos, culturas, idiomas, sabores, olores. Es una experiencia maravillosa y solo me queda por decir: gracias, gracias y gracias”.

De tal manera, Nicole Neumann no solo reveló que se encontró con su padre y hermana, sino que además recalcó que el vínculo se formó tras muchos años distanciados.