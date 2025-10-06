Nicolás Vázquez habría decidido evitar a Gimena Accardi en público: cuál sería el motivo

Tras la polémica que hubo con Nicolás Vázquez y Gimena Accardi antes de que ambos se divorciaran de forma legal, todo parecería indicar que el actor no querría toparse con su expareja en lugares públicos.

Cabe recordar que Gimena y Nicolás se divorciaron durante el año en curso, pero antes de ese hecho, ella confesó haberle sido infiel a su entonces esposo. Pese a lo sucedido, el actor habría decidido perdonarla y terminar el matrimonio en buenos términos.

La impactante predicción astrológica que anticipó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Aun cuando el escenario parecía ideal para ambos, Paula Varela reveló en Lape Club Social, la decisión que habría tomado Nicolás Vázquez para no toparse con Gimena en público.

La decisión de Nicolás Vázquez que lo alejaría de Gimena Accardi

La información fue expuesta cuando Paula Varela decidió develar detalles de la fiesta de cumpleaños de Paula Chaves, misma que se llevó a cabo en días pasados.

“En esta fiesta estaba invitada Gimena Accardi porque es muy amiga de Paula y Pedro. Averigüé y me dijeron que Nico también fue invitado a este festejo, pero no fue”, contó Paula durante la emisión pertinente de Lape Club Social.

Después, la periodista añadió: “Me dijeron que no fue porque tenía dos funciones de Rocky y se le iba a hacer muy tarde, entonces iba a estar muy cansado”. Como es de suponer, los rumores no se hicieron esperar y, trascendió que el actor no querría encontrarse con su exesposa en público.

Pese a la información antes develada, Paula aclaró: “Yo lo he visto saliendo de una obra de teatro, después de dos funciones, yéndose con Gimena al cumpleaños de Lali”.

Incluso, la panelista remarcó el estrecho vínculo que tendría Gimena Accardi con su exesposo: “Me dicen que hablan todos los días y se llevan súper”. Aun así, las interrogantes están a la orden del día debido a las pocas apariciones públicas que han hecho juntos tras el divorcio y a las decisiones que ambos han tomado con respecto a las reuniones o encuentros sociales, tal como el que fue expuesto previamente.

Gimena Accardi junto a Paula Chaves.

De cualquier forma, tanto Gimena como Nicolás, advirtieron que no expondrían más su vida privada, por lo que, solo hablarían de temas laborales con los medios.