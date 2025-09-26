Netflix: la película basada en hechos reales que sacude al mundo con una desgarradora historia y es un éxito total

Con el pasar de los años, Netflix se convirtió el servicio de streaming más consumido del mundo por la cantidad de películas y series que, constantemente, suman a la plataforma. En la actualidad, existen múltiples ofertas que impactan de manera significativa, pero sin duda alguna, hay una que destaca entre el resto.

La película de Netflix que se destacará dentro de este artículo se estrenó durante el 2023, pero el impacto real se vio en el 2025. En temas de producción, la propuesta en cuestión fue hecha en Colombia y dura 1 hora con 11 minutos.

La película de Netflix se centra en un famoso caso criminal de Colombia.

Después, en cuanto al género se refiere, la película que se mencionará a continuación remarca el concepto del thriller y entrelaza a la perfección los hechos reales que se relatan, el crimen organizado y el suspenso mismo de la producción.

La película a la cual se le ha hecho mención se llama Historia de un Crimen: Mauricio Leal y se basa en un caso de la vida real. Más exactamente, se centra en la vida de un famoso estilista colombiano que es encontrado muerto junto a su madre, durante el 2021.

De qué trata Historia de un Crimen: Mauricio Leal, la película de Netflix que todos están viendo

Historia de un Crimen: Mauricio Leal narra la historia del estilista colombiano antes mencionado, cómo fueron sus comienzos y cómo fue encontrado muerto junto a su progenitora.

La película de Netflix dura 71 minutos.

Claro que, en la película de Netflix se enfocan en lo que sería la investigación del crimen en cuestión, el accionar de las autoridades y los descubrimientos inesperados que se hacen conforme pasa el tiempo.

En principio, la historia que figura en Netflix te hace pensar que podría ser un doble suicidio, pero lo cierto es que el desarrollo de los hechos plantea un homicidio planeado que se relaciona de manera directa con la ambición y el poder de las personas más allegadas.

