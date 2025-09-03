Netflix: el impactante final explicado de la miniserie “Dos Tumbas” y todos sus oscuros secretos

El catálogo de Netflix se sigue actualizando cada semana, por lo cual, el top 10 de las producciones más vistas varía constantemente. A día de hoy, la plataforma de streaming más consumida del mundo incrementó la audiencia con el lanzamiento de nuevas series y películas.

Tal es el caso de “Dos Tumas”, la nueva miniserie de Netflix que cuenta con solo 3 capítulos y se ubica en la primera posición dentro del reating de producciones más vistas en la Argentina.

Esta nueva e impactante propuesta de Netflix narra la historia de Isabel, una abuela que decide, por voluntad propia, investigar la repentina desaparición de su nieta, Verónica, y su amiga Marta.

Los episodios de "Dos Tumbas" duran menos de 2 horas.

De acuerdo con el relato de Netflix, Isabel toma tal determinación luego de que la policía cerrara el caso sin profundizar en los hechos y sin obtener ningún tipo de respuesta que le permita vivir tranquila el resto de su vida.

Ahora bien, mientras la historia toma su curso, Netflix desarrolla dramas profundos y oscuros, puesto que se visibilizan las mentiras encubiertas, los abusos silenciados y la venganza entre los personajes.

Final explicado de “Dos Tumbas”, la nueva miniserie de Netflix

Tras investigar a fondo la desaparición de Verónica y Marta, la protagonista de esta producción de Netflix finalmente descubre la verdad.

Verónica y Marta sostuvieron un acalorado enfrentamiento durante una fiesta clandestina y debido a ese momento de tensión, la segunda muere de forma accidental. Es por ello que, el papá de la primera decide ocultar el cuerpo desvivido y enviar a su hija a Marruecos para protegerla.

Personajes principales de "Dos Tumbas".

En la miniserie de Netflix, el papá de Marta descubre lo ocurrido y busca venganza en contra de Verónica. Debido a los eventos violentos generados, Isabel propicia el accidente de Rafael dentro de un precipicio para que este no pueda lastimar a su nieta.

Sin duda alguna, el final de esta miniserie de Netflix está repleto de venganza familiar, justicia y decisiones extremas que se toman a raíz de la muerte de Marta y el crimen cometido por Verónica, quien queda libre de culpas.

TRÁILER