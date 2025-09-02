Moria Casán se metió en la polémica y dio su filosa opinión sobre Ayelén Paleo y su mamá: “Desagradable”

El pasado 28 de agosto del año en curso, la mamá de Ayelén Paleo fue repentinamente detenida en Buenos Aires. Según los reportes correspondientes, a Elizabeth Rodrigo se le acusa de integrar una red de trata de personas que operaban con fluidez en todo el país. Debido al escándalo que generó tal caso, Moria Casán opinó al respecto.

El cronista de “Desayuno Americano” fue en busca de la palabra de Moria Casán y, lejos de evitar hablar sobre el tema, la actriz se lamentó por lo sucedido y, además, dejó entrever su postura ante este hecho.

Qué dijo Moria Casán sobre la detención de la mamá de Ayelén Paleo

Primeramente, Moria Casán dijo: “Es un caso que, en principio, parecería grave, pero después parece que no es grave”. Segundos más tarde, la exvedette se compadeció de la situación que hoy vive Ayelén Paleo.

Más exactamente, Moria Casán expresó lo siguiente: “Me da pena porque somos mujeres y las mujeres siempre somos maltratadas. Me da pena por la mamá, me da pena por ella, si todo resulta ser mentira”.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo.

Aunado a ello, Moria Casán sumó: “Para una hija como Ayelén debe ser duro si su madre no tiene nada que ver, ver que se le acusa de tantas cosas”.

Por último, pero no menos importante, Moria Casán dejó entrever que el caso a desarrollar no es de su agrado: “Todo lo que se ve es caótico, violento, es desagradable. Todo lo que está relacionado con mujeres, trata, dudas, todo es desagradable”.

En otro orden de ideas, le consultaron a Moria Casán sobre los dichos que Carmen Barbieri hizo sobre Ayelén Poleo y esta rápidamente marcó límites en ese punto: “De eso no opino, porque Camen sufrió mucho. Ella considera que Ayelén destruyó su hogar”.

Cabe mencionar que, en el pasado, Ayelén Poleo fue señalada como la tercera en discordia durante el divorcio entre Carmen Barbieri y Santiago Bal. Por si fuera poco, después de aquella polémica, la mamá de Fede Bal dejó entredicho que lo que hoy sucede con la que sería amante de su exmarido tendría que ver con el karma que le habría tocado pagar.