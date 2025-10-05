Morena Rial abrió su corazón y escribió su primera carta a puño y letra desde el penal: “Quiero que sepan...”

Morena Rial está en centro de los medios de comunicación tras ser arrestada nuevamente por incumplir lo establecido por la Justicia desde su última detención. La hija de Jorge Rial fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena y su situación judicial se complica.

Según reveló su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, Morena pedirá la prisión domiciliaria, ya que tiene un bebé de un año y está en período de lactancia. Además, se conoció que está detenida en un espacio donde no tiene colchón y está incomunicada.

En ese sentido, la influencer sigue trabajando y generando ingresos por medio de sus redes sociales, ya que tiene alguien que comparte sus trabajos de Instagram.

Desde el penal de Magdalena, Morena Rial dejó una carta abierta y habló de su estado y cómo se siente.

Morena Rial. Foto: web.

La carta abierta de More Rial desde el penal

“Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”, comenzó su carta abierta.

La historia en Instagram de Morena Rial (@moreerial)

“Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (INVENTOS)”, señaló Morena en referencia a lo que se dice de su situación judicial.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, aseguró Morena. En ese sentido, la influencer habló de su hijo Amadeo y comentó próximo a cumplir un año el 7 de octubre: “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”.