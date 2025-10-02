La contundente decisión que tomó Rocío Rial con su sobrino Amadeo tras el traslado de Morena a un penal

Morena Rial volvió a estar en boca de todos tras la nueva detención y el posterior traslado a un penal de mujeres en Magdalena. La hija de Jorge Rial fue arrestada nuevamente por no cumplir con las medidas judiciales establecidas, por la que quedó en libertad la última vez. Revelaron cómo es el lugar en el que está y qué se sabe de su hijo.

La influencer debía buscar trabajo, asistir a sesiones psicológicas, e ir al juzgado en las fechas estipuladas. No obstante, Morena no cumplió con las condiciones de su libertad y le revocaron la excarcelación.

Según reveló su amigo y abogado Alejandro Cipolla en El Observador: “Los penales son para los procesados y, por ende, no la pueden subir con población. Está encerrada en el área de buzones, que no tiene contacto con nadie y es muy chiquitito”.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

“La realidad es que no tiene absolutamente nada, la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Para mañana, mandé un letrado de mi confianza para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un celular”, expresó Cipolla sobre el estado actual de la influencer.

La situación que más preocupa al entorno de Morena es que va a pasar con su hijo menor Amadeo que el 7 de octubre cumple un año. El nene está a cargo de la hermana de Morena, Rocío y es ella quien toma las decisiones.

En ese sentido, Facu Ventura, amigo de Morena, contó en La Posta: “Una de sus mejores amigas me contaba que estaban armando, de todas maneras, el cumpleaños de su hijo Amadeo, que es ahora. Lo van a hacer igual, lo van a festejar con su hermana, Rocío”.

“Están buscando el tema de salones, tortas, catering para resolverlo porque la idea es festejarlo, aunque Morena siga detenida”, agregó el periodista sobre la decisión que tomó la familia de la influencer con el pequeño.

En referencia a si es posible que le den prisión domiciliaria, Facundo Ventura comentó que tardaría como un mes. Por lo que es casi un hecho que Morena no estará en el primer cumpleaños de su hijo.