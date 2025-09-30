El insólito motivo por el que los psicólogos no quieren tratar a Morena Rial que generó polémica

La Justicia dispuso una nueva detención de Morena Rial luego de que la joven no cumpliera con las condiciones que le habían sido impuestas al otorgársele la excarcelación en el marco de una causa por robo.

Entre las medidas que debía respetar se encontraban presentarse de manera regular ante las autoridades, justificar sus medios de subsistencia y someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, requisitos que ahora habrían sido incumplidos, lo que motivó la intervención judicial.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Según el juzgado, Morena Rial no presentó constancias de asistencia médica ni documentación que acreditara alguna actividad laboral. Las irregularidades fueron detectadas en distintos períodos, incluyendo las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre.

Frente a estos incumplimientos, el tribunal ordenó su detención inmediata, una medida que vuelve a poner en el centro del debate su situación judicial y personal, generando un fuerte interés mediático.

La razón por la que fue presa Morena Rial

Frente a esta situación, el abogado Alejandro Cipolla comentó en diálogo con TN que la dificultad principal fue la imposibilidad de encontrar profesionales de salud mental dispuestos a atender a su clienta. “Ningún psicólogo la quería atender. Estuvimos llamando a miles y ninguno aceptó involucrarse en un caso con tanta exposición”, señaló.

Actualmente, Miguel Ángel Pierri es el abogado principal de la defensa y está “evaluando alternativas como el arresto domiciliario”. De acuerdo con Cipolla, Morena lo contactó telefónicamente justo en el momento de su detención. Pierri “afirmó: ‘Ahora vamos a analizar si la medida puede revertirse’”.

Morena Rial. Foto: captura pantalla

El equipo legal de la hija de Jorge Rial indicó que a ella se le “revocó el beneficio” porque no satisfacía ciertos requisitos relacionados con su modo de subsistencia, dado que “no trabajaba de manera formal y dependía económicamente de su padre”. Estas carencias, junto con la ausencia de documentos médicos, fueron los factores que llevaron a la decisión judicial.

La situación personal de Morena, con su hijo menor bajo el cuidado de la familia de su padre, añade una complejidad emocional al caso. Los abogados de la joven están enfocados en lograr que el proceso judicial “avance hacia una resolución que no implique un nuevo período de prisión efectiva”.