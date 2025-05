Mónica Farro reveló que un importante político le ofreció una cifra millonaria para pasar la noche: “Dólares cash”

Mónica Farro fue una de las invitadas al ciclo La noche perfecta (El Trece), donde se prestó al juego de preguntas sin filtro con la frescura y sinceridad que la caracteriza. En medio de una charla distendida sobre su carrera, su pasado amoroso y su presente laboral, la vedette soltó una bomba: un político muy conocido le ofreció 30 mil dólares en efectivo para pasar una noche con ella.

El conductor Sebastián Wainraich fue directo al hueso: “¿Es verdad que un político te ofreció 30 mil dólares por una noche de placer?”. Mónica no lo dudó: “Es verdad. Y yo no agarré. Qué pelotuda...”. Aunque no quiso dar nombres, dejó en claro que fue una propuesta seria, intermediada por varias personas, y que ocurrió hace unos 20 años.

Los detalles de la oferta que un político le hizo a Mónica Farro

En esta ocasión, la artista recordó que el político en cuestión no era argentino sino uruguayo, y que la oferta, aunque tentadora, la hizo dudar. “No vino directo él. Vino por una persona, por otra persona. ¿Quién fue? No lo voy a decir”, se excusó mientras se acercaba al escritorio del conductor para escribir en secreto el nombre del ex candidato.

Sobre el contexto de aquella propuesta, Mónica reflexionó: “Antes se manejaba todo así. Yo decía: ‘¿Por qué estuve casada desde tan joven?’. ¿Si hubiese aceptado? ¿Por qué no? Si el deseo es libre y es lindo y divertido y te hacen regalos…”. Siempre sin pelos en la lengua, Farro cerró con una ironía: “Ya no es tanto, porque con 30 mil dólares no te comprás un departamento, pero ayuda”.