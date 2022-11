Melody Luz ofreció ropa de Alex Caniggia en una feria americana: hay prendas de hasta $100 mil

Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron por primera vez en “El Hotel de los Famosos”, un reality show con una dinámica bastante similar a Gran Hermano, pero que tiene algunas diferencias claves. La pareja formó un romance muy sólido, lleno de adrenalina y algunas peleas en el medio, pero que pudieron superar y hoy están muy consolidados.

Luego de que comenzara en marzo de 2022 el reality, los participantes comenzaron a fijarse entre ellos y Caniggia y Luz si bien comenzaron una relación un tanto turbulenta, luego lograron comprenderse y empezar a quererse.

Melody Luz y Alex Caniggia, una de las parejas que surgieron en el reality. Foto: Archivo

Para mayo tanto la bailarina como el influencer pudieron tener su primer encuentro a solas, cuando Melody invitó a Alex a pasar la noche en la suite máster luego de que haya ganado el beneficio por consagrarse ganadora en uno de los desafíos del reality. Esa noche se dejaron llevar por la pasión y luego decidieron confirmar su noviazgo.

Alex y Melody en el Hotel de los Famosos. Foto: Captura

Cuando terminó el programa en el que Caniggia salió campeón, la pareja hizo un viaje romántico a Europa, donde incluso bromearon con tener un hijo. El amor entre ambos es tan fuerte que hasta se tatuaron el mismo símbolo, sellando de alguna manera su reciente amor.

Las prendas de Alex Caniggia que Melody Luz puso a la venta

Melody Luz decidió organizar una feria americana virtual a través de sus historias de Instagram donde supera los 475 mil seguidores. Allí, la bailarina compartió una foto en la que se podía ver una montaña de ropa y calzado que, aparentemente, pertenece a ella y a Alex.

“Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado”, comenzó escribiendo y agregó: “Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando”.

Las prendas que Melody y Alex venden. Foto: Instagram

De igual forma, se encargó de aclarar que el rango de precios será muy amplio ya que se podrán encontrar prendas y zapatos desde los $2.000 hasta los $100.000. “Hay prendas en XS, S, M y L, zapatillas y botines en número 43 y 44″, detalló sobre los talles de la ropa.