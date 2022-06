Este martes, Duki se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de la inesperada comparación de Mariano de la Canal en la que comprobó que son muy parecidos. El influencer compartió una foto que editó para tener los mismos tatuajes en la cara que el trapero y la reacción de los usuarios no se hizo esperar.

De la Canal subió la fotografía a su perfil de Instagram y circuló por toda internet durante el transcurso del día. En la descripción en tono de broma aseguró: “Me falta la Emi, nomás”, haciendo referencia a Emila Mernes, novia del artista.

Insólita comparación de Mariano de la Canal y Duki Foto: Instagram/marianodelacanal

Conocido por su fanatismo por Wanda Nara en el “Bailando por un Sueño”, migró su fama al mundo de las redes sociales, donde suma más de 400 mil seguidores. En la plataforma suele subir videos de parodias, sketchs y parte de su día a día, pero en esta oportunidad sorprendió por su ocurrencia.

Duki se encuentra en Madrid para brindar un concierto como parte de la gira Ya Supiste, También tendrá presentaciones en Perú, Chile, Colombia y la última parada será en Argentina en el Estadio Vélez de Buenos Aires donde tres de las cuatro fechas ya fueron agotadas.

Duki en Vélez. Foto: Mono Gómez

En su paso por el viejo continente, el trapero parece no haberse enterado de que en la Argentina todavía se encuentra su “doble” pero los usuarios se encargaron de no dejar pasar la coincidencia.

“Chicos fui a ver el instagram del Duki y está todo normal de qué hablan”, fue el tuit que se volvió viral. Mientras que en la foto del influencer los usuarios comentaron: “jjajajajja estás igual amigooo”, “Muy bueno”, “Yo te cruzo y te confundo con el Duko qué quereés que te diga”, “Duki de San Fernando crack”.

La emoción de Duki por anunciar el cuarto Vélez

Luego de tres fechas con entradas agotadas en el Estadio Vélez, Duki anunció el lanzamiento de una cuarta presentación. Y manifestó su emoción a través de Twitter para todos sus fans.

“Terce Vélez sold out. Vamos por el cuarto, LOS AMO. 12 de noviembre, a seis años que saqué mi primera canción ‘No vendo trap’. Seis años después, el mismo día, estamos por hacer nuestro cuarto, y tal vez último, Vélez. Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara”, confesó.