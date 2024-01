“Me apuñalaron en el recital de La Renga”: el crudo relato de una joven tras el show del pasado sábado

Una joven contó en sus redes cómo fue el episodio en el que resultó herida de una puñalada durante el recital de La Renga en el estado de Racing Club, el pasado sábado.

Cecilia Barros quedó en medio de una pelea entre dos hombres dentro del estadio de Avellaneda, en un hecho de violencia que se suma a la golpiza que un empleado de seguridad privada le dio a uno de los asistentes al show, que continúa internado.

La denuncia por el ataque con un arma blanca fue realizada a través de las redes sociales por la joven, quien en un posteo en el grupo “Los Mismos de Siempre Oficial”, de Facebook, dijo que fue apuñalada en la zona abdominal.

“En menos de tres minutos terminé apuñalada en la panza por un ´flaco´ que se estaba peleando con otro en medio del campo. La bronca, la impotencia, ver cómo me cagaron la noche y encima tener puntos en la panza por un ´hdp´ que entró armado al recital es una mierda”, escribió Barros.

Cecilia Barros fue herida en el recital de La Renga Foto: Facebook

La publicación de la joven está acompañada de cuatro imágenes donde se observa el momento en el que fue atendida en un puesto de la Cruz Roja, el vendaje que se le realizó y las recetas e indicaciones médicas que recibió.

“Un hdp entró con una navaja”

“Lo que a mí me pasó es algo que se repite siempre, pero no por eso vamos a seguir permitiendo que siga pasando. Hoy me tocó a mí que la ligué de reboté”, aseguró, a la vez que denunció que “jamás hubo cacheo como corresponde” y sostuvo que “siempre hay enfermos que van a cargarle la noche a alguien”.

Cecilia Barros fue herida en el recital de La Renga Foto: Facebook

“En shock y triste. No puede ser que fui a un recital y ahora tengo puntos, medicamentos, vacunas y cuidados por un ´hdp´ que entró con una navaja (sí, navaja) al recital”, escribió.

En diálogo con el canal A24, Barros dijo que le dieron tres puntos en la clínica “Del Buen Pastor” de la localidad de Lomas del Mirador, adonde fue a atenderse por sus propios medios.

“Me cosieron la herida, al principio eran dos puntos, pero como era más profunda decidieron tres puntos, también me dieron la medicación y ayer pude colocarme la antitetánica”, detalló la joven, quien aseguró que “estaba entusiasmada” con los recitales y que si bien tiene una entrada para el show que La Renga dará el próximo sábado -además de las fechas del martes y jueves-, no va a asistir.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la fiscal Solange Cáceres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Avellaneda, al ser anoticiada del hecho, comenzó una investigación de oficio con la caratula de “lesiones” y citó a Barros para que declare, ya que la joven no efectuó por el momento denuncia policial ni judicial.

Otro grave incidente en el recital de La Renga

La fiscal Cáceres es la misma que lleva adelante la investigación por las “lesiones graves” sufridas también en previa al recital de La Renga en las adyacencias de Racing por Jorge Rafael Rozando (30), quien fue golpeado por un empleado de una empresa de seguridad privada identificado como Ezequiel Ezpíndola (33).

“El herido no está en condiciones de declarar por el momento”, afirmó a Télam un vocero judicial, aunque aclaró que en las últimas horas “presentó una mejora” y permanece en la sala de terapia intensiva del Hospital Fiorito de Avellaneda, donde a su ingresó debió recibir asistencia respiratoria mecánica y ser asistido por heridas en la cabeza y la pérdida de varias piezas dentarias.

En tanto, el acusado Ezpíndola será indagado por el fiscal Cáceres esta tarde, añadió la fuente consultada.

Ese episodio se registró la noche del sábado, minutos antes de las 21, en la intersección de las calles Palaá y Lavalle, donde un grupo de personas comenzó a agredir a personal policial con botellas y elementos contundentes luego de que les fuera denegada su entrada al concierto.

En ese marco, Ezpíndola, quien trabaja como empleado de seguridad en la empresa Steward Cap, mantuvo una discusión con Rozando y luego lo hirió de un puñetazo en la cara.

Dicha secuencia fue grabada por un teléfono celular y en las imágenes viralizadas se ve cómo el agresor toma desprevenido a Rozando y le da un fuerte golpe en su rostro, que lo hace caer noqueado sobre el asfalto.

En el video se observa cómo luego el empleado de seguridad se acerca nuevamente a la víctima mientras se encontraba inconsciente y se apropia de su teléfono celular que estaba en el piso.

Finalmente, Ezpíndola fue retirado rápidamente de la zona de los hechos por sus compañeros de trabajo, mientras que varios de los asistentes al recital trataban de darle asistencia médica a Rozando hasta que fue trasladado al hospital.