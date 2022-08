Matilda, la hija de Luciana Salazar, se disfrazó de granadero para conmemorar a San Martín

Este miércoles se cumplen 172 años de la muerte de José de San Martín, prócer en la historia de la Argentina. Para conmemorarlo, Matilda Salazar, hija de Luiciana Salazar se vistió de general para un acto del jardín y enterneció las redes sociales.

Si bien el feriado alusivo a la fecha se llevó a cabo el pasado lunes, el fallecimiento del libertador de Argentina, Chile y Perú ocurrió el 17 de agosto de 1850 a los 72 años en la localidad francesa de Boulogne sur Mer. El héroe histórico es recordado en el país con todos los honores y es por eso que es común las diferentes representaciones en las escuelas con alumnos de todas las edad.

Las mejores fotos de Luciana Salazar junto a su hija Matilda. Foto: Luciana Salazar

En el caso de la pequeña, le tocó actuar de General y por ello lució en traje típico: la pechera, charrateras doradas, el cordón de mando, el sable y el sombrero. La foto fue compartida a través de una historia de Instagram desde el perfil de la modelo y enterneció a todos con su adorable sonrisa.

“A su cole, hoy fue un granadero”, manifestó orgullosa Luli Salazar para acompañar la fotografía. Con tan solo cuatro años de edad, Matilda es una de las niñas más queridas en las redes sociales.

Luciana Salazar reveló qué le dijo a Matilda cuando le preguntó por su papá

La pequeña nació en los Estados Unidos a través del método de subrogación de vientre y a medida que crece, le surgen dudas sobre su identidad y la conformación de su familia. Semanas a trás, Luciana Salazar reveló que la pequeña le preguntó por su falta de padre y sorprendió con su respuesta.

“Y un día llegó la pregunta”, disparó por entonces en sus redes sociales intrigante, sin dar más información. La aclaración llegó después en comunicación con un medio de Chile: “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”.

Matilda Salazar Foto: Instagram

En ese sentido contó que la conversación surgió mientras miraban un capítulo de Peppa Pig cuando la cerdita presenta a su familia. “Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”, reveló y siguió: “Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”.