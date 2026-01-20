La vida de Maru Botana es conocida por todos. No solo es una de las cocineras más populares de la televisión, sino que con su trayectoria en los medios de comunicación, se supo de su vida, cómo es su familia numerosa, y el difícil momento que vivió cuando perdió a su hijo Facundo en 2008.

Si bien la chef siempre se muestra con alegría pasando recetas, y con sus hijos, cada tanto recuerda a Facundo, quien tendría 17 años. Maru, su esposo Bernardo Solá y sus otros hijos estaban de viaje cuando su bebé de meses tuvo una muerte súbita.

El recuerdo de Maru Botana a 17 años de la muerte de su hijo Facundo

El 21 de septiembre de 2008 fue el día más trágico en la vida de la cocinera y su familia. Maru siempre recuerda en redes sociales a su bebé en fechas como el aniversario de su muerte o el día de su cumpleaños. La chef tiene ocho hijos en total.

En una entrevista que dio a un canal de streaming, la cocinera rememoró cómo fue ese doloroso día. Maru abrió su corazón y contó las fuertes palabras que recibió cuando se enteró de que su bebé de seis meses murió.

Cómo se enteró Maru Botana que su hijo Facundo murió

“A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni (su esposo) me dijo: ‘te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”, reveló Maru Botana.

En medio del doloroso recuerdo, la cocinera contó: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad".

En la misma línea, Maru comentó que ella confiaba en que llegaba a Buenos Aires y lo podía despertar.

Asimismo, la cocinera mencionó las duras palabras que le dijo su primer hijo: “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo. Cuando les contamos a los chicos fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”.

“Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo. La doctora me dijo que era obvio que se iba a morir cuando yo no esté. Yo no sentí culpa de haberlo dejado porque lo dejé en las mejores manos (sus papás)”, expresó con angustia Maru sobre el momento en que vio a su hijo fallecido, pero que no quiso tocarlo.