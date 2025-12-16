Fuerte denuncia contra Bernardo Solá, marido de Maru Botana: de qué lo acusan

Una grave denuncia judicial salpica a Bernardo Solá, esposo de Maru Botana, luego de que una exempleada de uno de los locales de la reconocida pastelera lo acusara por acoso y hostigamiento laboral. El caso fue revelado públicamente por Ángel de Brito en el programa LAM (América) y ya tuvo una resolución económica en la Justicia.

Según se detalló al aire, la situación había salido a la luz tiempo atrás, pero no se había difundido mediáticamente debido a que las partes estaban negociando un acuerdo.

La denuncia judicial contra el marido de Maru Botana

De acuerdo con la presentación judicial, una mujer que trabajaba en el local de Maru Botana ubicado en la calle Echeverría inició una demanda por deudas salariales contra la pastelera y, de manera particular, una denuncia contra su esposo, Bernardo Solá, por presuntas conductas inapropiadas en el ámbito laboral.

La causa tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47, donde la exempleada describió situaciones que, según afirmó, le generaron incomodidad y afectaron su desempeño cotidiano.

Maru Botana y Bernardo Solá

Qué sostiene la acusación por acoso y hostigamiento

Siempre según el relato judicial leído por Ángel de Brito, la denunciante aseguró que Solá:

Observaba de manera reiterada partes específicas de su cuerpo.

Repetía esa conducta con otras trabajadoras del local.

Generó un clima laboral incómodo que la llevó incluso a dejar de maquillarse para evitar miradas o situaciones que consideraba invasivas.

Estos hechos fueron incluidos como parte central del reclamo por hostigamiento laboral, además de los reclamos económicos.

El acuerdo judicial y el monto millonario

El conflicto no llegó a juicio oral. Las partes firmaron un acuerdo transaccional, que fue presentado ante la Justicia para su homologación.

Según se informó en LAM, la exempleada reajustó el monto total de su demanda, incluyendo intereses, y lo fijó en 50 millones de pesos.

En el documento, los demandados Maru Botana y Bernardo Solá, accedieron al pago sin reconocer hechos ni derecho, una fórmula habitual en acuerdos conciliatorios para evitar un proceso judicial prolongado.

Maru Botana y Bernardo Solá

Cómo se pactó el pago

Ángel de Brito detalló el esquema de pagos acordado entre las partes:

22 millones de pesos , abonados el 9 de diciembre .

11 mil dólares , con vencimiento el 8 de enero .

Luego, cuotas mensuales de 2 mil dólares hasta completar el monto total acordado.

Tras cumplirse el primer pago, la Justicia autorizó el levantamiento del embargo que pesaba sobre los demandados.