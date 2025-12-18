Maru Botana habló por primera vez de la denuncia en contra de su marido Bernardo Solá: “Está de moda...”

Maru Botana está en el centro de la polémica después de que en LAM revelaron que ella y su marido Bernardo Solá fueron demandados por una exempleada de uno de sus locales. La cocinera es propietaria de varios restaurantes en Buenos Aires y España, mientras que su esposo mantiene un perfil bajo y trabaja en el campo.

Según revelaron en el programa de Ángel de Brito, el marido de la famosa fue denunciado por hostigamiento y acoso laboral, por lo que deben pagar una cifra millonaria a la exempleada del local de la cocinera.

Maru Botana y su esposo. Foto: web.

Tras el escándalo que se habló, Maru Botana rompió el silencio y habló con TN Show por las acusaciones que afectan a su familia. “Está de moda hablar mal de los jefes”, lanzó sin filtros la cocinera.

“Está todo en manos de abogados”, comentó contundente Maru Botana sin querer dar más detalles de lo ocurrido y señaló que la causa está en manos judiciales.

Por qué denunciaron al marido de Maru Botana y cuánto debe pagar

Ángel de Brito reveló en su programa los detalles de la denuncia contra el marido de Maru Botana: “Hace unas semanas, una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y, particularmente, contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n°47″.

Maru Botana y Bernardo Solá

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para llegar al trabajo más desprolija”, agregó el conductor de LAM sobre la denuncia.

Según detalló el periodista, llegaron a un acuerdo entre la cocinera y su marido y la exempleada por un monto de 50 millones de pesos.