El dolor de Maru Botana al cumplirse 17 años de la muerte de su hijo Facundo: “Si pudiera volvería todo para atrás”

La famosa pastelera recordó el día de la muerte de su sexto hijo. Maru escribió emotivas palabras para su bebé que murió el 21 de septiembre de 2008.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

21 de septiembre de 2025,

Maru Botana es una de las cocineras más populares de la televisión que logró conquistar al público con su carisma único y su talento para mostrar sus platos caseros. La famosa lleva años en los medios de comunicación por lo que se sabe de su vida, como es su numerosa familia y el difícil momento que vivió cuando perdió a su hijo.

La famosa cocinera está casada con Bernardo Solá y son una de las familias más numerosas de la televisión, ya que tienen ocho hijos. La pareja atravesó momentos de extrema felicidad y también de dolor. Su hijo Facundo murió en 2008 cuando tenía tan solo seis meses de vida, dejando un dolor irreparable en la vida de su familia.

Maru Botana, su marido y sus hijos
Este 21 de septiembre se cumplen 17 años del día más trágico de la vida de la cocinera y su familia. Con motivo del aniversario de la muerte de su hijo, Maru escribió unas desgarradoras palabras para recordar a su bebé que murió de muerte súbita mientras ella estaba de viaje con sus otros hijos.

El recuerdo de Maru Botana a 17 años de la muerte de su hijo Facundo

“Hoy es el día que sí pudiera volvería todo para atrás o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles. Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar”, expresó con dolor Maru Botana.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo
A mí en particular me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida. Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy, Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre”, agregó con profundo dolor la cocinera.

El recuerdo de Maru Botana a 17 años de la muerte de su hijo Facundo
En el mismo posteo, Maru recordó los momentos que compartió su hijo fallecido con sus otros hijos: “Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a futbol en tu huevito. Tan chiquitos todos y tan triste el momento en que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos, siempre”.

Asimismo, la chef habló de sus hijos que vinieron después: “Hasta Juani e Ine que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó, después de que te fuiste fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos”.

