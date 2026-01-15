Wanda Nara es una de las famosas más importante del espectáculo nacional y su vida genera repercusiones en los medios de comunicación. Hace unos días, terminó su relación con Martín Migueles, quien tiene bajo perfil, pero se conocieron datos de su pasado que llamaron la atención.

Desde que Wanda blanqueó su relación con el personal trainer comenzaron las especulaciones sobre él, ya que no es del ambiente público. Lo primero que salió a la luz es que está vinculado con Elías Piccirillo, el exmarido de Jessica Cirio, quien está detenido.

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Luego, salieron a hablar sus exs, y entre eso, una mujer le contó a Yanina Latorre que Migueles es padre ausente, por lo que no vio a su hijo ni paga la cuota alimentaria correspondiente.

La palabra de Martín Migueles tras las acusaciones de padre abandónico

Tras mucho tiempo de silencio, Martín Migueles rompió el silencio sobre las acusaciones de mal padre que hizo Yanina Latorre y contó su verdad.

“Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”, comenzó su extenso descargo Migueles.

“No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y aún a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario", agregó el exnovio de Wanda Nara.

“Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni aún así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, comentó Martín Migueles.

En referencia a por qué no tiene vínculo con su hijo, apuntó contra su ex: “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”.

Asimismo, en otro posteo, Migueles contó la situación personal que vive: “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

Para dejar en claro su paternidad, el exnovio de Wanda Nara cerró contundente: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”.