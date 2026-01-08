La drástica decisión de Martín Migueles luego de la separación con Wanda Nara

El rumor era cada vez más fuerte en los últimos días, pero finalmente hace unos minutos se confirmó la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles. El motivo, según trascendió, estaría vinculado a una presunta infidelidad del empresario con Claudia Ciardone.

La decisión de Martín Migueles luego de la ruptura con Wanda Nara

La cuenta Gossipeame, compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla en el chat de WhatsApp con Martín Migueles. Allí, se ve que la comunicadora le preguntó sobre un video que estaba circulando en redes sociales y más allá de la falta de respuesta, lo que llamó la atención fue que Migueles eliminó la foto de perfil que tenía con Wanda Nara y confirmó todo tipo de especulaciones.

Chat con Martín Migueles.

El silencio de Wanda Nara que alimentó las versiones

En medio del revuelo mediático, un notero de un ciclo de espectáculos se acercó al Chateau Libertador, donde reside la conductora, con el objetivo de obtener su testimonio. Según relató el cronista, durante la mañana Migueles habría acompañado a Wanda hasta Telefe, pero al regresar al edificio ella ingresó únicamente en compañía de una amiga.

Al ser consultada insistentemente sobre la supuesta separación, Wanda Nara optó por no realizar declaraciones, una actitud que fue interpretada por muchos como un gesto elocuente en medio de los rumores.

Yanina Latorre reveló los motivos de la supuesta ruptura

Este miércoles, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para confirmar que Wanda Nara y Martín Migueles estarían separados. “Lo dejó ella. No le cree nada”, escribió la panelista en Instagram, en referencia a los rumores de infidelidad.

Más tarde, en comunicación telefónica con su programa desde Miami, amplió la información: aseguró que la ruptura se produjo hace una semana en Punta del Este, cuando salió a la luz el nombre de Claudia Ciardone. Según explicó, Wanda habría decidido terminar la relación tras sentirse engañada.

Claudia Ciardone, Wanda Nara y Martín Migueles. Foto: captura pantalla

“Él le rogó volver”, según la versión de Latorre

De acuerdo al relato de la conductora, Migueles habría intentado recomponer el vínculo luego de la separación. “Ella lo dejó y él ahora está rogándole que vuelvan, prometiendo demostrar que no fue infiel”, sostuvo Latorre, quien fue tajante al cuestionar esa posibilidad.

Además, puso en duda el perfil laboral del empresario y aseguró que Wanda comenzó a desconfiar de las explicaciones que él le daba sobre sus negocios y su situación económica.

Cuestionamientos sobre el pasado personal de Migueles

Yanina Latorre también se refirió al rol de Migueles como padre y a conflictos judiciales previos. Según afirmó, el empresario tendría un hijo con el que nunca mantuvo vínculo, pese a intervenciones judiciales reiteradas. “A Wanda se la puede criticar por muchas cosas, pero siempre estuvo presente para sus hijos”, remarcó.

Finalmente, la panelista aseguró que Migueles le habría contado a Wanda una versión distorsionada de su historia personal, lo que habría profundizado la desconfianza y precipitado la ruptura.