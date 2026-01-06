Wanda Nara reveló la intimidad de Martín Migueles en un mensaje explícito que luego borró: “24 cm”

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un mensaje explosivo en redes sociales en el que hizo referencia a la intimidad de su pareja, Martín Migueles. El posteo, que fue compartido en la red social X y posteriormente eliminado, desató una fuerte repercusión entre sus seguidores.

El episodio se dio en medio de versiones que circulaban sobre un supuesto malestar durante la temporada de verano que la empresaria pasó en Punta del Este. Ante las especulaciones sobre una presunta crisis sentimental, Wanda decidió salir al cruce de manera directa y sin filtros.

El mensaje de Wanda Nara que generó polémica

En su publicación, Wanda expresó su fastidio por las críticas y los comentarios sobre su vida privada. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió en un mensaje que luego borró.

Sin embargo, la frase que más impacto generó fue una referencia explícita a la intimidad de Martín Migueles, con la que buscó desmentir cualquier conflicto en la pareja: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

“Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, agregó en el mismo descargo.

El mensaje que borró.

Los posteos que Wanda decidió mantener

Tras borrar el mensaje más polémico, Wanda Nara dejó otros comentarios publicados en su perfil, aunque con un tono mucho más moderado. “El que es feliz se NOTA. Y el que no, aún más”, escribió, en una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia quienes cuestionan su presente sentimental.

También aprovechó para aclarar cómo fueron sus vacaciones de verano y responder a quienes criticaron su bajo perfil en eventos públicos. “Tuve unas vacaciones hermosas. Este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos”, explicó.

La empresaria remarcó que su prioridad actual son sus hijos y que eligió bajar el ritmo laboral durante algunos días. “Trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa, sin maquillaje, sin corridas y sin horarios”, señaló.

Finalmente, Wanda confirmó que seguirá ligada a la televisión y anunció la extensión de su contrato con Telefe. “Desde mi camarín, muy feliz por extender por más años mi contrato”, cerró, dejando en claro que su futuro profesional sigue en marcha pese a las polémicas.