Marina Calabró rompió el silencio sobre su reconciliación con Rolando Barbano: “Estamos viendo eso”

El romance no solo se ubica en el mundo del entretenimiento. En el periodismo, también existen historias de amor, como el caso de Marina Calabró y Rolando Barbano.

“En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el Día del Padre, (…) a mi vieja, antes de que me escriba De Brito; a Iliana, que está pendiente de esto. (…) A (mi hija) Mía (…) y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos”, le expresó la periodista a Barbano cuando ganó un Martín Fierro por su columna en el programa de radio Lanata sin Filtro.

La pareja, que compartían juntos en “Lanata sin Filtro”, comenzaron su relación romántica a fines de 2023. Sin embargo, los periodistas confirmaron su relación a comienzos de 2024.

Marina Calabró anunció su salida de Radio Mitre: ¿Rolando Barbano tuvo que ver?

“Todavía no encontramos el diseño indicado. Queríamos tatuarnos ‘29 de octubre’, que fue el día de nuestro primer beso. Probamos con los números romanos, pero lo que pasa es que si le ponés el año queda muy largo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”, destacó Marina Calabró en el programa Poco Correctos (El Trece).

Luego de blanquear su romance, comenzaron las idas y venidas en la pareja, como el incómodo momento en los Martín Fierro de Radio 2024. Sin embargo, todo esto habría terminado, luego que Marina Calabró se fuera con Rolando Barbano a Brasil.

Rolando Barbano y Marina Calabró se reconciliaron

“No están de trampa, pero es cuasi trampa. Viajaron hace un rato, a las 17. Se fueron de fin de semana”, reveló Yanina Latorre en LAM.

Tras su reconciliación, circularon fotos de la pareja en Brasil. Es por ello que cuando regresaron a Buenos Aires, Marina Calabró reveló cómo se sentía.

Qué dijo Marina Calabró sobre su reconciliación con Rolando Barbano

El hecho ocurrió este 12 de septiembre, cuando LAM le realizó una nota a Marina Calabró. Ahí, recalcó que no diría muchos detalles porque tenía derecho a “guardarse un poco”.

“Uno en algún momento tiene derecho a guardarse un poco. Como yo entiendo cuando alguien lo hace… No vi nada, te lo juro”, detalló la periodista.

Al consultarte sobre las fotos filtradas, aseveró a tono de broma que son un peligro porque no estaba posando. Asimismo, nombró un poco al periodista.

La pareja de periodisas estaría pasando por un momento tenso de su relación.

“Porque si te vas dos días y te ponés a leer… Las fotos son robadas, esas fotos son un peligro. Esas fotos son tremendas. No estás cuidando la pose. Así que no me quejo de ninguna manera. Él me había sacado unas fotos para Instagram y estábamos viendo eso”, cerró Marina Calabró.