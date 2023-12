María Eugenia Ritó y Lissa vera sufrieron robos en plena Navidad

El 24 de diciembre a la noche es un momento especial para todas las familias, ya que muchos esperan ese momento para reunirse y encontrarse después de todo el año. Es común que muchas personas dejen su casa para ir a festejar a otro lugar, y volver recién después del brindis o al otro día.

Sin embargo, hace mucho tiempo que la inseguridad es un tema que preocupa a muchos, en especial si deben dejar su casa a la noche. Así fue el caso de dos famosas argentinas que sufrieron robos antes de nochebuena.

En Mañanísima contaron que tanto María Eugenia Ritó como Lissa Vera, exintegrante de Bandanas, fueron víctimas de robo en el fin de semana de Navidad. La famosa que se llevó la peor parte fue la excantante.

La ola de robos en plena Navidad: María Eugenia Ritó y Lissa Vera

En el programa que conduce Carmen Barbieri contaron como fueron los robos que sufrieron las famosas. Lisa contó en su perfil de Instagram el horrible momento que vivió antes de la nochebuena: “Acabo de salir de la comisaría. Me robaron el auto en la puerta de mi casa. Encañoñaron al papá de mi hija, justo cuando estaba bajando con la nena. Eran cinco pibes más o menos y se llevaron el auto”.

“Salieron de la nada con armas, apuntaron y se llevaron todo. Celulares, documentos, todo lo que había en el auto, hasta la ropa de mi hija”, agregó y señaló que es algo que sucede todo el tiempo en La Matanza, donde vive.

“Lo más triste es que tenés que terminar agradeciendo que no le pasó nada alguien. Gracias a Dios mi hija está bien. Pero no está bien que vengan de cheto y me saquen el auto que tanto me costó comprar. Lo que más bronca me da es que es probable que agarren a los pibitos, pero los van a soltar porque acá no hay consecuencias”, comentó con angustia la excantante.

Pero no solo ella fue víctima, sino que la exvedete María Eugenia Ritó también sufrió un robo antes de Navidad. “Me acaban de robar el celular. Estoy totalmente incomunicada”, escribió la famosa en un comunicado en twitter, donde aclaró que sufrió un hurto en el que le sacaron la billetera y el celular.