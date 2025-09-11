Marcelo Tinelli desmintió una grave acusación y arremetió contra una famosa periodista: “No lo voy a permitir”

En medio de los famosos reclamos que le hicieron por los sueldos adeudados y, la repentina venta de su casa de Punta del Este, Marcelo Tinelli habría sido embargado sobre sus activos, según Marina Calabró.

La periodista informó en Lape Club Social que a Marcelo Tinelli le habría caído un embargo millonario. Para contextualizar, Marina Calabró recordó cómo se dio la venta de la casa del presentador en Uruguay.

En ese punto y, mediante un informe presentado por Puro Show, Marina Calabró remarcó que Marcelo Tinelli habría presentado un boleto de compraventa por 11 millones de dólares, pero el dinero en cuestión no lo podría cobrar completo: “Me dicen que cobró un palo y medio, le quedan por cobrar 9 palos y medio”.

Minutos más tarde, Marina Calabró siguió con la explicación: “El quilombo es que, entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio, le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este”.

No obstante, la periodista asegura que Marcelo Tinelli estaría trabajando “a cuatro manos” para solventar su situación. Sin embargo, tras el informe realizado en la pantalla de América TV, el presentador de televisión usó su cuenta de X para defenderse.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre los dichos de Marina Calabró

Marcelo Tinelli citó un video de América TV en el que se aprecia a Calabró hablar sobre el tema y, al pie de este, escribió: “No Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final”.

Marcelo Tinelli contra los dichos sobre su persona.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Marcelo Tinelli sumó: “No es ese el monto y yo a tu ‘amigo y dueño’ rosarino nunca le pedí nada. Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañar mi imagen. Este hombre compró una deuda, para poder ir contra mí”.

Después, en A la Tarde tocaron nuevamente el tema que respecta a Marcelo Tinelli y, este volvió a la carga con otro contundente escrito: “El tema veo que sigue y ahora este sujeto se pone en víctima y usa un canal al que amo para decir estas mentiras, donde llega a decir que yo lo extorsioné (de locos), y que me quiere demandar”.

Marcelo Tinelli se defiende en X.

Luego, Marcelo Tinelli agregó: “No paro de mentirme nunca y siempre me dijo que confiara en él y que me esperaba. Por atrás, su abogado, al que él no podía frenar, seguía engordando la cuenta y embargándome en Rosario. Mi dinero y el de mi familia lo gané trabajando, y lo voy a defender contra quien sea con uñas y dientes, ante tanta injusticia”.

La advertencia de Marcelo Tinelli en X.

Ya al final de su descargo, Marcelo Tinelli remarcó: “Los montos no son esos, averigüen la ‘Mutual’ a la que le compro esta deuda de San Lorenzo. No tiene escrúpulos y lo único que busca es que me convoque o le entregue los bienes de mi familia. No lo voy a permitir”.