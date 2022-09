Macarena Paz pidió mensajes de aliento para su hija Abril

Macarena Paz utilizó su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que envíen mensajes cargados de amor y de aliento para su hija Abril.

La pequeña de cinco meses, quien permaneció sus primeros tres meses en neonatología, estaría viviendo días difíciles, según expresó la actriz en un conmovedor posteo que hizo en su perfil.

Macarena Paz le hizo un pedido a sus seguidores de Instagram para su bebé.

“Hoy más que nunca, con cansancio o con dolor, pero siempre a tu lado, ahí firme, con fuerza del alma, cómo vos nos enseñás cada día”, comenzó su escrito.

“Deposite aquí su mensaje de aliento para Abril que está pasando unos días difíciles. Todo el amor llega”, pidió Macarena junto a un video de diferentes momentos con su pequeña.

Qué le pasa a la bebé de Macarena Paz

En febrero de este año, Macarena Paz dio a luz a su hija junto a Rodrigo Pérez, guitarrista de “Ciro y Los Persas” y cantante en “La Yumba”.

La actriz reveló que la pequeña tiene un síndrome genético poco conocido. “Abril tiene un síndrome genético (no digo cuál es porque aún no quiero recibir información extra oficial de alguien que googlee). Es un síndrome que no se podría haber visto en el embarazo. Y trae consigo varias patologías asociadas. Una de ellas es la dificultad de tragar y deglutir. Eso le genera dificultad para respirar”, explicó hace ya un tiempo la actriz.