Los Jonas Brothers llegaron a Buenos Aires: en qué hotel se quedarán

Jonas Brothers es una emblemática banda musical estadounidense, integrada por los hermanos Jonas: Joe, Nicki y Kevin. La banda se inició en 2005, pero ganaron su expansión internacional gracias a su participación en la película “Camp Rock” de Disney Channel, y se convirtieron en una de las bandas juveniles más populares del mundo.

En 2013, los Jonas Brothers anunciaron su separación y en 2019 se volvieron a reunir como banda y lanzaron nueva música. En octubre de 2023 iniciaron su gira mundial para visitar a los fanáticos que los siguen desde el comienzo con el “Jonas Brothers: Five Albums. One Night. The World Tour” y cantar todo su repertorio.

Jonas Brothers en Argentina

En esta oportunidad, los Jonas Brothers regresan a la Argentina para realizar tres shows en el Movistar Arena: el jueves 25, el viernes 26 y el sábado 27 de abril. Allí la banda musical hará un recorrido por toda su historia musical como grupo y también algunas canciones que lanzaron cada uno de los hermanos como solista.

Los shows de los Jonas Brothers en Argentina

Este miércoles 24 de abril, un día antes del primer show en Buenos Aires, los hermanos Jonas llegaron a la Argentina y aterrizaron en Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 14:00 horas. Desde el mediodía se juntaron fanáticas en el aeropuerto para recibir a la banda y demostrarle su cariño.

Las fanáticas de los Jonas Brothers esperándolos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Foto: Twitter

En qué hotel se quedarán los Jonas Brothers en Buenos Aires

Los Jonas Brothers realizarán tres shows en Buenos Aires, siendo el último el sábado 27 de abril, y la próxima fecha que tienen en la gira es el 30 de abril en México, es decir, que tienen tres días libres.

Durante su estadía en Buenos Aires, los Jonas Brothers se quedarían en el Hotel Faena, ubicado en Martha Salotti 445, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos fanáticos ya se dirigen a las afueras del hotel para saludar a sus ídolos.