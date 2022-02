En la semana de San Valentín, Netflix estrena grandes series y películas de amor y otros géneros para enamorar a todos sus suscriptores con sus historias. Por eso, entre el 14 y el 19 de febrero la plataforma lanzará títulos esperados como “Cielo grande”, “Madres Paralelas” y nuevas temporadas de “Keeping Up with the Kardashians”.

Una de las más aclamadas es el filme de Pedro Almodóvar con el protagonismo de Penélope Cruz y Milena Smit. También habrá gran oferta para los más chicos del hogar con “Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte”, entre otras.

Netflix: estrenos de películas del 14 al 19 de febrero

Madres Paralelas

Trailer de Madres Paralelas

Duración: 123 min.

Género: Drama

Director: Pedro Almodóvar

Sinopsis: Dos madres solteras se hacen amigas cuando dan a luz el mismo día en un hospital. Desde ese instante, la conexión que comparten transforma sus vidas.

Actores: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Adelfa Calvo, Ainhoa Santamaría, Daniela Santiago, Julio Manrique, Inma Ochoa, Trinidad Iglesias, Carmen Flores

Fecha de lanzamiento: 18/2/2022

Perdona nuestras ofensas

Trailer de Perdona nuestras ofensas

Género: Drama

Sinopsis: Mientras los nazis persiguen y asesinan a personas con discapacidades, un chico toma una arriesgada decisión para salvar su vida.

Actores: Knox Gibson, Hanneke Talbot y Justin Mader

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

Venganza a golpes

Trailer de Venganza a golpes

Género: Acción

Director: Roel Reiné

Sinopsis: Una misión de venganza se convierte en una lucha para salvar al mundo de un poder ancestral, cuando un poderoso asesino persigue a su objetivo en Bangkok.

Actores: Lewis Tan, Iko Uwais, Rhatha Phongam, Jason Tobin, Juju Chan, Pearl Thusi, Katrina Grey, Lawrence Kao, Alexander Winters

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

Erax

Trailer de Erax

Duración: 13 min.

Género: Corto; Intriga,

Director: Hebru Brantley

Sinopsis: En este corto, unas criaturas monstruosas se escapan de un libro mágico para desatar el caos en la vida de la tía Opal y Nina, su sobrina adolescente.

Actores: Lance Gross, Jasmine Cephas-Jones, Nicolette Santino, Genesis White

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

Disparo al corazón

Disparo al corazón Foto: Netflix

Duración: 19 min

Género: Cortometraje. Romance

Director: Marielle Woods

Sinopsis: En este corto, Nikki y Sam están enamoradas y sueñan con un futuro juntas. Pero el peligroso pasado de Nikki puede echar por la borda todos sus planes.

Actores: Elena Heuzé, Nia Sondaya

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

La masacre de Texas

Trailer de La masacre de Texas

Género: Terror

Director: David Blue Garcia

Sinopsis: En esta secuela, unos influencers en busca de un nuevo comienzo en un pueblo fantasma de Texas se topan con un infame asesino de máscara de piel humana.

Actores: Elsie Fisher, Moe Dunford, Jacob Latimore, Sarah Yarkin, Olwen Fouere, John West Jr., Alice Krige, Nell Hudson, Mark Burnham, William Hope, Jessica Allain, Sam Douglas, Jolyon Coy

Fecha de lanzamiento: 18/2/2022

Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte

Trailer de Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte

Duración: 70 min.

Género: Animación

Director: Stéphane Mit

Sinopsis: Un insólito grupo de Rabbids se embarca en una misión especial a Marte. Pero detener la nueva amenaza de la galaxia requerirá trabajo en equipo.

Fecha de lanzamiento: 18/2/2022

Netflix: estrenos de series del 14 al 19 de febrero

Cielo Grande

Trailer de Cielo Grande

Género: Musical; Romance

Director: Jorge Edelstein, Mauro Scandolari

Sinopsis: Una serie que conjuga acción, misterio, romance y entrañables momentos musicales, que narra la historia de un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un hotel entrado en años y perdido en medio del Delta argentino. Cielo Grande reúne recuerdos de la infancia, secretos familiares y momentos inolvidables en medio de una emocionante competencia de wakeboard.

Actores: Pilar Pascual, Abril di Yorio, Víctor Varona, Thaís Rippel, Guido Messina, Luan Brum, Axel Madrazo, Francisco Bass, Agustín Pardella, Fer Monzo, Juan Monzo, Mariel Percossi, Giulia Guerrini, Débora Nishimoto

Fecha de lanzamiento: 16/2/2022

Fuerza Espacial: Temporada 2

Trailer de Fuerza Espacial: Temporada 2

Género: Comedia

Director: Greg Daniels , Steve Carell

Sinopsis: Bajo un nuevo mando, el general Naird y su disfuncional equipo tienen cuatro meses para demostrar que vale la pena que la Fuerza Espacial siga activa.

Actores: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome

Fecha de lanzamiento: 18/2/2022

Swap Shop: Temporada 2

Trailer de Swap Shop: Temporada 2

Sinopsis: La basura de uno es el tesoro de otro. Coleccionistas expertos recorren Tennessee en busca de ofertas a las que puedan sacarles mucho dinero.

Fecha de lanzamiento: 16/2/2022

El joven Wallander: La sombra del asesino

Trailer de El joven Wallander: La sombra del asesino

Sinopsis: Kurt investiga una muerte misteriosa y siniestra que parece estar conectada a un escándalo nacional que, además, fue uno de los primeros casos de Rask en Malmö.

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 y 10

Trailer de Keeping Up with the Kardashians

Género: Reality

Sinopsis: Los Kardashian se reúnen para hablar de algo muy serio. Khloé lucha contra la ansiedad. Kim y Kanye avanzan hacia una relación estable y duradera. Ahora que los Jenner concretaron su divorcio, la familia debe enfrentar los desafíos de adaptarse a su nueva estructura.

Reparto: Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Caitlyn Jenner, Scott Disick, Rober Kardashian

Fecha de lanzamiento: 17/2/2022

Alguien está mintiendo

Trailer de Alguien está mintiendo