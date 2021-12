No se podría finalizar este 2021 sin antes hacer un recorrido de las noticias más bizarras que se viralizaron y que fueron las más clickeadas durante el año dentro de Vía País. Los protagonistas no solo son de Argentina, sino también de otras partes del mundo.

El famoso meme llamado "osea reatziona" es protagonizado por Keisha Johnson. Foto: (Foto. Web)

“Grabaron un video para adultos en un micro en plena cuarentena”

Esta noticia colombiana lidera el ranking de las más leídas ya que llamó la atención de la audiencia por un hecho jamás visto.

En plena cuarentena, una mujer estaba viajando en un micro y en el mismo protagonizó una grabación para adultos utilizando un vibrador con control remoto, por lo que los otros pasajeros la filmaron y no tardaron en viralizar el momento desde las redes sociales.

“La mamá le dio el celular a su hija de dos años y la pequeña le tomó fotos sin ropa y las envió por Snapchat”

Muchos padres les dan el celular a sus hijos para entretenerlos, pero el problema surge cuando no los supervisan. El caso de Emily Schmitt de Ohio, Estados Unidos, es el claro ejemplo de esto.

La mujer salió de la ducha y para poder peinarse tranquila, le dejó el celular a su hija de dos años, pero cuando terminó se encontró con una situación incómoda al ver un mensaje que decía: “Gracias por el desnudo”. Es que su hija le sacó fotos desnuda y las envió por Snapchat.

“Fran Mariano, el ex “Cuestión de peso” que se operó 27 veces para parecerse a Ricky Martin”

Fran Mariano ganó popularidad cuando participaba de las tribunas de “Showmatch” y decía ser fan del aquel entonces jurada, Graciela Alfano. Después de esto, pasó a ser concursante del programa “Cuestión de peso” y en el que bajó 92 kilos.

Su parecido sorprende por las redes.

Lejos de sentirse cómodo con su radical cambio, el mediático decidió pasar por el quirófano 27 veces y gastar más de un millón de pesos para parecerse a Ricky Martín.

“El gran cambio de Zulma Lobato gracias a la ayuda de un grupo de jóvenes”

Zulma Lobato tuvo su momento de fama en Argentina, pero no duró mucho tiempo. Lejos de la televisión, se quedó sin trabajo y no está teniendo buen pasar económico. Sin embargo, eso no fue todo y durante el año pasado fue víctima de un violento robo, la golpearon y le sacaron dos mil pesos.

Cuando se enteraron, un grupo de jóvenes denominado Frente Britnificante, que ayuda a la comunidad trans en el país, salieron a su rescate. Gracias a las donaciones que recibieron, pudieron darle un colchón para que durmiera mejor y dinero para su alquiler.

“El blooper de Mia Khalifa mientras posaba con una llamativa bikini que se volvió viral”

Mia Khalifa es furor en su cuenta de Instagram, en cual tiene 26.7 millones de seguidores. Es por esto, que cada publicación que realiza revoluciona la red social.

Mientras posaba con una llamativa bikini, la ex actriz de cine para adultos se filmó mientras se ponía unos lentes, pero no salió como esperaba y casi se lastima uno de sus ojos, por lo que el blopper no tardó en circular.

“Así está hoy la protagonista del meme ‘O sea, reatziona’”

Keila Johnson es cara de uno de los memes más utilizados en el mundo y que en 2014, cuando su foto se viralizó, no la pasó también.

Aunque al principio quiso demandar por 500 millones de dólares a Instagram, por la utilización de su imagen sin permiso, gracias a eso la joven estadounidense logró hacerse famosa y ahora es modelo.

Así está hoy Keisha Johnson, del famoso meme llamado "osea reatziona". Foto: (Instagram/@fearless_keish)

“Cómo es la vida de Jimena Piccolo después del éxito de ‘Chiquititas’”

Jimena Piccolo ha participado de varias tiras nacionales, pero fue con Chiquititas que ganó popularidad. A pesar de que muchos de sus compañeros siguen trabajando dentro del mundo artístico, ella eligió otro camino.

Partició de “Mujeres Asesinas”, “Amor Mío”, “Cuentos de Fontanarrosa”, “Quién es el Jefe”, pero según le contó en 2017 a Infobae, su pasión es producir y está detrás del telón de varias obras teatrales.

“Qué pasó con Martín Pepa, el ex Gran Hermano que aseguraba haber tenido relaciones con una oveja”

En 2011, Martín Pepa participó de la sexta edición de Gran Hermano, que tuvo como ganador a Cristian U. El participante logró ser recordado por protagonizar situaciones bizarras, por ejemplo la compra de 15 kilos de lechuga dentro de la famosa casa.

Martín Pepa en la actualidad. (Instagram)

Sin embargo, eso no fue todo y contó que aseguraba que había tenido relaciones con una oveja, anécdota que más tarde desmintió.

Tras recibirse como licenciado en Comunicación Social, comenzó a trabajar como productor para señales como Telefe, Disney, Nickelodeon; y hasta condujo el ciclo “Sumá miles de pesos”, por la pantalla de El Trece.

“Irreconocible: así se ve hoy la protagonista de ‘La Huérfana’”

Ya pasaron 11 años de la película de terror “La Huérfana”que fue todo un éxito. Durante el 2020, al salir la precuela “Esther”, muchos se preguntaron cómo estaba en la actualidad la protagonista.

La huérfana fue interpretada por la actriz Isabelle Fuhrman. (Instagram/@isabellefur)

Isabelle Fuhrman participó de varias producciones audiovisuales y también muestra su vida fitness a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 468 mil seguidores.

“Se hacía pasar por perro callejero para que lo alimenten y su dueña lo escrachó en las redes”

Princess es la gran protagonista de esta historia y es que la cara de lástima de la perrita fue compartida más de 285 mil veces. La canina salía de su hogar en Estados Unidos por las noches para ir a comer a McDonald´s, ya que al verla los trabajadores le daban comida.

Princess se hacía pasar por perro callejero para que le den comida pero ¡tenía dueño! Foto: (Foto: Captura)

“No es una perra callejera. Es sólo una cazafortunas que actúa como si viviera en la calle para que la gente se sienta mal y le dé hamburguesas”, expresó su dueña desde su cuenta de Facebook.