¿Lo traicionó? El hermano de Juan Alberto Badía denunció penalmente a Marcelo Tinelli

En la más reciente emisión de A la Tarde, Luis Bremer informó sobre la nueva denuncia que cayó sobre Marcelo Tinelli. Según el periodista de América TV, el accionar legal en cuestión fue ejecutado por el hermano de Juan Alberto Badía, uno de los hombres que más idolatró el presentador de televisión en su momento.

“La noticia está confirmada, no es una versión, digo para que no desmientan. Tenemos tanto la denuncia como lo que se está tramitando en uno de los juzgados federales”, advirtió Luis Bremer antes de empezar a desglosar la denuncia en contra de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli junto a Juan Alberto Badía.

Todos los detalles sobre la nueva denuncia penal contra Marcelo Tinelli

“Carlos Badiel Ramón Badía, en carácter de presidente de la firma Record Visión, remarcó en la denuncia: ‘Vengo con el presente a formular una denuncia contra LaFlia Contenidos, contra sus autoridades, integrantes, directores, gerentes, apoderados y quienes resulten ser coautores, cómplices, encubridores, instigadores, por la presunta ejecución de delitos de estafa, libramiento de cheques sin provisión de fondos y cualquier otro ilícito que pudiera surgir en el curso de la investigación que se lleva a cabo’”, leyó Luis Bremer frente a las cámaras de América TV.

Después, antes de que el periodista continuara con la lectura del escrito referido, la presentadora de A la Tarde, Karina Mazzocco, sacó a relucir un detalle no menor de este caso que tiene como protagonista a Marcelo Tinelli.

Puntualmente, Karina dijo: “Uno escucha esto y dice: ¿Tinelli va a estafar a la familia de Badía? Esto no puede ser posible, porque Badía fue un hombre muy importante en la vida de Tinelli, fue su referente, su admiración, el hombre al que siguió, al que le demostró su admiración. Yo leo esto y digo: No puede ser".

En ese contexto, Luis Bremer mencionó que el accionar legal contra Marcelo Tinelli no es leve: “No es una denuncia civil, es una denuncia penal”. Además, el periodista comentó que habló con la abogada del hermano de Badía y esta ratificó la información, no obstante, sumó: “Hay una denuncia penal en trámite en la Fiscalía Nacional en lo Penal Criminal N.º 46″.

Marcelo Tinelli. Foto: captura pantalla

Asimismo, Bremer destacó que Marcelo Tinelli desligó a la familia de Badía de esta situación, pero las pruebas existentes hasta la fecha solo indicarían que, en la empresa demandante, hay cuatro dueños y el hermano de Badía sería el representante principal.

Por último, pero no menos redundante, el periodista de América TV mencionó que, el despojo del que fue objeto, Record Visión, es hoy “millonario”, le informan.