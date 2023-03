Lo confirmó: Romina de Gran Hermano reveló que recibe información en el confesionario

Gran Hermano está cerca de su final, pero poco a poco va perdiendo su veracidad. Más de una vez los espectadores han tildado a la producción de cometer fraude y cada vez hay más pruebas.

Ahora, quien lo habría confirmado fue Romina, una de las participantes de Gran Hermano que más controversia genera entre los fans. Y ahora la ex diputada cometió un grave error y desató un terrible escándalo en las redes sociales.

Romina es una de las participantes que más intriga causa. Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo Romina Uhrig de Gran Hermano?

Durante una conversación con los demás integrantes de la casa de Gran Hermano, Romina deslizó: “Acá es un juego, y a mi me lo han dicho muchas veces en el confesionario. ‘Romina no te olvides’, me dijeron cuando iba mal porque me peleaba con un compañero. Por eso yo prendí mi lamparita, y eso me lo hicieron ver en el confesionario”.

Romina reveló información del confesionario.

Estas palabras volvieron a poner en jaque la credibilidad del juego y muchos fans aseguraron que la ex diputada está acomodada por la producción. De hecho, ya se cree que el eliminado del certamen este domingo será Nacho con el fin de que ella encuentre un lugar en la final.

Romina en el confesionario Foto: Instagram

Aún así, las encuestas de redes sociales dictan que Romina debería ser la que salga este fin de semana. Es por eso que, de no ser así, mucho usuarios ya admitieron que dejarían de creer en el programa.