Le dedicó un TikTok a su padre ausente, contó sus logros y se hizo viral: “No te extraño”.

Las redes sociales se convirtieron en una parte fundamental en la vida de las personas de la era digital. Son muchas las horas que se puede estar frente a una pantalla y cada vez hay más opciones de contenidos que pueden llegar a atrapar a los internautas. En este caso un joven se volvió viral en TikTok por su historia.

Sour es una cantante en desarrollo, se identifica como no binario y lleva una alimentación vegana. En su cuenta de Instagram acumula más de 8 mil seguidores, mientras que en su perfil de TikTok cuenta con más de 30 mil fanáticos que lo apoyan y siguen en cada paso que da.

Sour, el joven que se volvió viral en TikTok por dedicarle un video a su padre ausente. Foto: Instagram

El joven compartió con los usuarios de TikTok su historia y le dedicó unas crudas palabras a su padre, a quien no ve hace ya un tiempo, pero con quien, aparentemente, mantiene una mala relación.

Sour, el tiktoker. Foto: Instagram

La historia de Sour, el chico que le dedicó un video a su padre ausente en TikTok

En un video de un minuto y medio, Sour (@5our_ok) contó algunas cuestiones personales sobre su vida y la grabación ya tiene más de 168 mil visualizaciones. “Bueno, este TikTok va completamente dedicado para mi padre. Sí, hola papá, sé que miras mis tiktoks y sé que te los mandas con tus amigos y que hablas sobre eso”, comienza diciendo el joven.

“Primero que nada, por si tan solo lo estaban pensado, que yo te extrañaba un poco, no mi amor. Obviamente me conseguí treinta daddys con mucha más plata que vos y que me mantienen la billetera llena, no como vos. Rata”, continua mientras muestra su billetera.

“Segundo, en una semana saco mi single. Sí, eso que vos me decías que no iba a poder hacer. Yo te dije ‘Quiero ser una superstar’ y vos me decías ‘No, no vas a ser una superstar’. ¿Por qué? Está pasando, yo ya estoy viviendo una fantasía”, asegura Sour.

Luego, en un intento de empatizar con las actitudes de su padre dijo: “No te culpo. Porque te criaron con ese pensamiento de que cualquier cosa que quieras hacer, no la vas a poder cumplir. Sé que te enseñaron que cualquier sueño que tengas probablemente no se haga realidad y que simplemente es un sueño”.

Le dedicó un TikTok a su padre ausente, contó sus logros y se hizo viral: “No te extraño”. Foto: Instagram

“Estoy haciendo este video para darte una lección de vida y decirte que cualquier cosa que te propongas, si de verdad lo querés hacer, se te va a dar. Te mando un beso, cuídate. Mandale un beso a las vacas allá en el pueblo”, concluye diciendo Sour con tono irónico en el video que ya tiene más de 18 mil likes y cientos de comentarios.