Las 5 famosas argentinas que son vegetarianas y no lo sabías

Si bien el vegetarianismo y el veganismo no son estilos de vida nuevos, hay una realidad y es que, en el último tiempo, mucha gente se está sumando a este movimiento. Las personas vegetarianas no consumen ningún tipo de carne, sea roja o blanca, aunque sí consumen los derivados de los animales como los huevos, la leche, yogurt, etc.

El objetivo final es promover una alimentación y estilo de vida que rechace cualquier forma de utilización de los animales para producir bienes de consumo o, incluso, para la diversión humana, como pueden ser los zoológicos, carreras de caballos, entre otras actividades.

El 5% de la población mundial es vegetariana. (Foto: Getty Images)

Las argentinas que se sumaron al vegetarianismo

En el país, son muchas las figuras que militan a favor de los derechos de los animales, y quizás aunque les gusta la carne, prefieren no consumirla para desalentar este tipo de actividad. Algunos de los casos más representativos y que promueven este tipo de dietas, suelen servir de inspiración para sus seguidores.

Jimena Barón es vegetariana hace tan solo 2 años y frecuentemente comparte con sus fanáticos en Instagram qué tal le va con la dieta. Sin embargo, siempre admitió que su decisión no tiene que ver con una falta de gusto por la carne, sino por un amor a los animales. Le parece hipócrita tener mascotas y matar otros animales para el consumo.

Jimena Barón y el vegetarianismo.

“Van a ser 2 años que soy vegetariana y aún sueño con carne”, escribió en las últimas horas en su cuenta personal de Twitter. Jimena suele comentar lo mucho que le cuesta mantenerse en línea, pero también es una gran cocinera y comparte con todos sus ricas y fáciles recetas.

Recetas de Jimena Barón. Foto: Instagram

Otro caso es el de Cande Molfese, quien lleva años dentro del estilo de vida y promueve la inclusión de más opciones vegetarianas en los restaurantes. Tanto es así, que, al abrir Borja, su tienda de café de especialidad se encargó de brindarle la misma variedad de productos a los vegetarianos, celíacos y a quienes no llevan una dieta de ese estilo.

Cande Molfese es vegetariana hace muchos años. Foto: (Foto: Rent/SoyPrensa)

Juana Viale no suele compartir muchos aspectos de su vida privada en las redes sociales, pero su costado gastronómico no queda de lado y comparte recetas con sus fanáticos. La nieta de Mirtha Legrand tiene un gran compromiso con el vegetarianismo y durante el programa le sirven platos acordes a su dieta.

Juana Viale Foto: Juana Viale

Juana Viale y un plato muy sencillo. Foto: Instagram

En esta línea, Marcela Kloosterboer es otra de las famosas argentinas que forma parte del grupo de las vegetarianas. Lleva este estilo de vida hace más de 30 años y hace algunos años atrás vivió un complicado momento en un restaurante cuando los empleados le dijeron que el plato era apto vegetarianos, pero finalmente tenía carne.

Marcela Kloosterboer

El desayuno de Marcela. Foto: Instagram

También otra de las argentinas miembro de esta comunidad que cada día es más grande es Cande Tinelli. Hace unos meses tuvo un cruce con algunos que la tildaban de hipócrita y tuvo que salir a aclarar que ella no era vegana, sino vegetariana. “No me rotulen con el veganismo porque no soy vegana. Los apoyo, los banco, amo la movida que hacen y aspiro a eso”, dijo.