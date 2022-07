Días atrás, Silvia Fernández Barrio estuvo en el ojo de la tormenta luego de haber lanzado una desafortunada frase en vivo. La periodista argentina es panelista de Momento D (eltrece) y protagonizó un polémico momento en el estudio del programa.

Durante un móvil comenzó a desatarse la toma de un terreno en Moreno, Buenos Aires y Fernández Barrio pidió entrevistas a una de las mujeres que se encontraba allí. “Le podes preguntar a la señora que tiene no se si 8 o 9 hijos por qué tuvo tanto chicos sabiendo su condición de poder mantenerlos”, lanzó.

Las palabras de la periodista no pasaron desapercibidas ni por sus compañeros de trabajo ni por los usuarios de las redes sociales. Hubo opiniones que apoyaban la postura de Silvia, pero fueron más quienes la repudiaron por sus dichos acusándola de tener poca conciencia de clase.

Cuáles son las polémicas de Silvia Fernández Barrio

Fueron varios los episodios que envolvieron a Silvia Fernández Barrio en la polémica. En 1992, más específicamente el 17 de marzo, ocurrió el atentado a la Embajada de Israel. Silvia concurrió a la cobertura del hecho y durante la jornada gritó que le habían “tocado la cola”, mientras los bomberos pedías silencio para encontrar a las víctimas entre los escombros.

En abril de este año habló en exclusiva con el diario Clarín y contó: “En ese entonces se la agarraron conmigo porque insulté al tipo, le dije. ‘Hijo de puta’ y le pegué una patada. De hecho, estoy tratando de encontrarlo. Sé quién es. Hay una foto. En ese momento no hice nada. No me animé. Me dio vergüenza, me cargaban. Me tildaron de loca, de desaforada. La pasé mal y mi familia también.

En 1996 estuvo detenida por más de 20 horas. Quedó atrapada en un confuso operativo organizado por la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta y se la acusaba de presunta tenencia de drogas. La sorpresiva detención tuvo mucha repercusión y frustró la investigación de la policía.

Silvia Fernández Barrio se casó luego de un noviazgo de 10 años

Tan solo dos años más tarde, en 1998, y en el marco de una causa por narcotráfico, se encontró cocaína y marihuana en el automóvil y la vivienda de la periodista. La investigación la llevaba el juez federal Abel Cornejo. Por estos años, Silvia trabajó en Salta en un medio local.

Tiempo después, Fernández admitió consumir en una entrevista: “Es la primera vez que lo voy a decir, cuando uno consume, o consumió drogas, es muy difícil reconocerlo”.

Tras varios proyectos y pasos por la televisión, Silvia llegó en 2022 a formar parte del programa “Momento D” por El Trece, conducido por Fabián Doman, donde se dieron sus polémicos comentarios.