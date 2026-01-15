La tajante medida que tomó Sabrina Rojas tras estar en medio de la polémica de Luciano Castro: “No quiero...”

Luciano Castro no comenzó el año de la mejor manera, ya que salió a la luz su infidelidad a Griselda Sicialini con una mujer de 28 años que conoció en un viaje de trabajo en Madrid. El escándalo estalló con los audios que se filtraron y una vez más puso en evidencia los engaños del actor. Sabrina Rojas, su exesposa y madre de sus hijos, no dudó en hablar del tema del momento.

Primero, la conductora dejó indirectas para su ex y su pareja. Cabe recordar que en su momento contó que Griselda enviaba mensajes a Luciano cuand ella estaba embarazada. Luego, habló del tema y dejó en claro que esta vez era “espectadora”.

No obstante, mientras crece el escándalo de nuevas infidelidades y por los hijos que tienen en común. La famosa tomó una tajante medida sobre el tema, a pesar de que trabaja en programas de espectáculos.

“Solo paso por acá para avisar a mis compañeros que no voy a dar notas. Todo es un montón”, expresó en un comunicado que hizo. “Por supuesto que trabajo en dos programas en vivo, y ahí es inevitable hacer referencia a algunas cosas. Pero necesito no verme replicada por todos lados”, agregó Sabrina sobre las repercusiones que genera su opinión del tema, que a su vez afecta a sus hijos.

Sabrina Rojas

"Al trabajar en un canal es fácil encontrarme y no quiero ser mala onda. Por eso, aviso. Los quiero", cerró su comunicado Sabrina.

La conductora comunicó su actitud a partir de ahora y anticipó a sus colegas que no la esperen para que hable del tema.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

En Bondi, Sabrina Rojas opinó sobre el tema de su ex: “Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís: ‘dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces’. Ya se te viralizó un (escándalo, por las fotos desnudo), tenés que tener otro cuidado. O quedate soltero y dejá de lastimar minas”.

“Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece que ella tan ‘empoderada de pañuelo verde’ diga ‘bueno, al gordo lo conozco así y así lo acepto’, me parece que no. Así lo acepto, no”, comentó la conductora.

“No tenés por qué vos tener que estar pasando este momento, estar dando la cara, de que sea un papelón. No, ‘el gordo no es así, es chabón’, no. Ojos que no ven corazón que no siente. No me quiero enterar y nos estamos enterando", reflexionó Sabrina hace unos días.