El escándalo que envuelve a Luciano Castro y, por ende, a Griselda Siciliani no para de escalar. Además, resultó el marco ideal para que sus dos últimas ex exploten y reiteren lo que ya habían dicho del actor oportunamente: es un “infiel serial”. Ahora, Sabrina Rojas volvió a opinar del “Guapagate”, pero esta vez cuestionó también a Siciliani.

Sabrina Rojas

"Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís: ‘dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces’“, consideró la conductora este lunes en Bondi. Y siguió: “Ya se te viralizó un (escándalo, por las fotos desnudo), tenés que tener otro cuidado. O quedate soltero y dejá de lastimar minas”.

Enseguida, apuntó a Siciliani y si bien manifestó que está segura de que lo sucedido “no le dio lo mismo”, cuestionó el discurso con el que, de alguna manera, justificó el accionar del actor.

“Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece que ella tan ‘empoderada de pañuelo verde’ diga ‘bueno, al gordo lo conozco así y así lo acepto’, me parece que no. Así lo acepto, no”, señaló.

“No tenés por qué vos tener que estar pasando este momento, estar dando la cara, de que sea un papelón. No, ”el gordo no es así, es chabón", no. Ojos que no ven corazón que no siente, pero ojos que no ven corazón que no siente. No me quiero enterar y nos estamos enterando", agregó.

Para cerrar, fue categórica: “Entonces ahí es cuando decís: ‘pará, ¿pero qué tan empoderado es este discurso?’. Si están mi hija o mis amigas viendo lo que digo es: ‘No, no está bien lo que está diciendo’. No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con un cuerpo bonito“.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro

El comentario de Rojas viene a cuento de los dichos de Siciliani, quien le quitó dramatismo al asunto, sin negar que le había dolido profundamente enterarse.

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad y no me interesa. Es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que nosotros tenemos, cada uno se hace cargo de lo propio”, dijo Siciliani.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Y, entre otras cosas, sumó: “Tenemos complicidad y autonomía. Él es un otro que viene con sus cosas y no las voy a juzgar ni analizar. Siempre fue así, este tipo de hombre y lo conozco así”.

Por otro lado, según reveló de manera exclusiva el periodista Juan Etchegoyen, Griselda mantuvo una charla directa con Luciano en la que le marcó con claridad sus condiciones.“Te creo que fue solo esto, cuidame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”, fueron las palabras que la actriz le habría expresado al actor. El caso es que este lunes, Fernanda Iglesias aseguró que se está viralizando otro audio de Castro hacia una supuesta amante, en el que le aseguraba que “dejaría a Griselda”.