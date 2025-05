La tajante decisión que tomó Mauro Icardi sobre su relación con la China Suárez: “Tóxica”

Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta y esta vez no fue por sus goles. Según revelaron en LAM (América TV), el delantero del Galatasaray habría creado una cuenta falsa en Instagram para evitar el supuesto control excesivo de la China Suárez, con quien habría mantenido un vínculo secreto.

La información fue dada por Pepe Ochoa, quien aseguró que la actriz ejercía un nivel de influencia “bastante tóxica” sobre el jugador. “La China tiene una posesión absoluta sobre Mauro. Le pidió estar dentro de las cuentas y ver con quién hablaba”, lanzó el panelista.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Qué hizo Mauro Icardi tras la conducta de la China Suárez

Cansado de la situación, Icardi habría ideado un plan alternativo: crear un perfil oculto del que solo unos pocos tenían conocimiento. “Un allegado me mandó una captura donde Mauro le pide que se comunique con su abogada y le pase, por favor, su cuenta trucha para que la China no se entere de esa conversación”, contó Ochoa en vivo.

El supuesto chat filtrado de Mauro.

“Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos. Me lo cree con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda. Si te contesta Elba, avisame y te paso el Instagram, así me habla por ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”, se lee en el supuesto chat de Icardi con un amigo.

Mauro ICardi y China Suárez se comprometieron.

A este combo explosivo se le suma un nuevo frente: el descargo de Icardi contra Wanda Nara desde Turquía. En un fuerte posteo, el futbolista la acusó de no permitirle ver a sus hijas y de influir negativamente en ellas. “Las pericias psicológicas dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro)”, disparó sin filtro.