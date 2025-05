“Llevar los órganos para vender”: La durísima denuncia que hizo la China Suárez y el caso Loan

La actriz Eugenia “la China” Suárez volvió a utilizar sus redes sociales para exponer un preocupante episodio de violencia simbólica que involucra a sus hijos, donde también hizo referencia a Loan, el nene desaparecido en Corrientes.

Según reveló, tanto ella como su pareja, el futbolista Mauro Icardi, comenzaron a recibir mensajes privados cargados de odio y discriminación por parte de un usuario identificado como Guillermo Gastón López, un supuesto abogado que forma parte del estudio de Nicolás Payarola, abogado que representa judicialmente a Wanda Nara.

Quién es Guillermo López, el abogado señalado por la China Suárez en un escándalo virtual.

Uno de los mensajes más impactantes, que la actriz decidió hacer público, decía: “¿Sabías que… va a ser terrible p… no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil”. Este mensaje, según denunció Suárez, fue dirigido a su hijo Amancio, lo que motivó su inmediata reacción.

“Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza cómo alguien puede destilar odio contra un niño”, escribió la actriz, visiblemente conmocionada por el contenido del mensaje.

Además, señaló que intentaron presentar una denuncia junto a sus abogados ante el Colegio de Abogados, pero descubrieron que la persona en cuestión no tendría matrícula profesional. “Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana será abrazada con todo el amor del mundo. Sí, amor, eso que tanto te falta a vos, Guillermo”, expresó.

La China Suárez hizo referencia al caso Loan

Sin embargo, la actriz también compartió una captura de pantalla donde se habla de Loan, el caso del nene desaparecido en Corrientes y que conmocionó tanto al país.

En la captura se puede ver la indignación de la China Suárez por un mensaje publicado por el abogado, donde hace referencia a que dentro del caso se usó una conservadora para “llevar los órganos de Loan frescos para vender”.

La durísima denuncia que hizo la China Suárez y el caso Loan

La respuesta del estudio jurídico

Luego de que la situación cobrara visibilidad, el estudio jurídico de Nicolás Payarola, con el que López estaría presuntamente vinculado en redes sociales, difundió un comunicado en el que negó rotundamente cualquier relación con los mensajes difundidos: “Desde nuestro estudio jurídico queremos manifestar de manera categórica que no tenemos relación alguna con las publicaciones que han circulado recientemente”.

La firma agregó que “negamos enfáticamente que dichos contenidos hayan sido realizados, promovidos o avalados por cualquier miembro de este equipo legal” y ratificaron su “compromiso con la ética profesional y el respeto a la dignidad de todas las personas”.

El estudio también aprovechó para repudiar toda forma de violencia verbal o simbólica, y destacó que ellos mismos han sido víctimas de publicaciones agraviantes. “Reafirmamos que nuestra labor se basa en el ejercicio responsable del derecho y en la construcción de un debate jurídico respetuoso y fundado”.