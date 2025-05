Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara por la custodia de sus hijas: “Voy por todo y contra todos”

Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su malestar respecto a la situación legal que enfrenta con su expareja, Wanda Nara, en relación a la custodia de sus hijas, Francesca e Isabella. En un extenso comunicado, el delantero del Galatasaray manifestó su decisión de iniciar acciones legales para obtener la tenencia de las menores.

El futbolista junto a Isabella y Francesca.

“1:30 de la madrugada en Turquía y acá esperando la llamada de mis hijas como acordamos con el Ministerio Público Tutelar. Ninguna revinculación”, comenzó su descargo, en el que también desmintió la existencia de un proceso de reencuentro afectivo con sus hijas, asegurando que el vínculo nunca se rompió y que las versiones sobre una posible revinculación responden al “capricho de la madre” .

Icardi dirigió críticas hacia el abogado Nicolás Payarola, a quien acusó de definir si las niñas deben o no hablar con él: “Por lo visto el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón Dr., no... recuerden que no tiene matrícula” .

El futbolista también denunció que desde hace seis meses se encuentra en Argentina esperando poder ver a sus hijas, pero que solo logró estar con ellas en una ocasión. “Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del Ministerio Público que se encarga de la salud mental de mis hijas, desobedecen órdenes de un defensor de menores”, expresó.

En una parte clave del texto, Icardi afirmó: “Voy por la TENENCIA de mis hijas”, una frase que marca un punto de inflexión en su posicionamiento público. Hasta ahora, el delantero se había referido a la imposibilidad de ver a sus hijas, pero esta vez plantea directamente su intención de obtener la custodia .

Por el momento, Wanda Nara no ha respondido públicamente a las declaraciones del rosarino. La disputa legal entre ambos continúa, y se espera que en los próximos días haya novedades respecto al proceso judicial en curso.

