La reacción de Martín Demichelis tras el polémico reclamo de su hija con Evangelina Anderson

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue dando qué hablar y cada vez se suman más protagonistas a la historia. La modelo y el exfutbolista se divorciaron después de casi veinte años juntos y con tres hijos en común. La segunda hija de la expareja dejó un enigmático mensaje contra su padre que llamó la atención.

Lola Demichelis publicó en sus historias de Instagram una frase contra el exfutbolista que generó repercusiones por la relación que tiene con su papá. A los pocos minutos, la adolescente borró la publicación, lo que levantó más sospechas aún.

“Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, escribió la adolescente junto a la foto de un edificio. Lo que llamó la atención es que Lola no estaría en un buen momento con su papá.

La hija de Evangelina Anderson y el posteo en contra de Martín Demichelis

A las pocas horas, fue Martín Demichelis, quien se expresó en redes sociales aclarando su vínculo padre-hija. El exfutbolista subió una foto abrazando a su hija Lola en La Barra, Punta del Este, Uruguay.

Al posteo sumó la canción de “Mi persona favorita” de Alejandro Sanz y Camila Cabello para desmentir los rumores de problemas con su hija.

El posteo de Martín Demichelis tras el reclamo de su hija

El exfutbolista siempre mantuvo un perfil bajo y hasta hace poco no tenía redes sociales. De esta forma, aseguró que es un padre presente y tiene buena relación con sus hijos, con quienes está vacacionando en Uruguay. La publicación fue clara, sin palabras, pero tajante.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre una reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson dio una entrevista a Guillermo López, y fue tajante al hablar de la relación con Martín Demichelis y una posible reconciliación entre ellos.

Evangelina y Martín

“Yo siempre pensé que iba a llegar viejita con mi ex. Ahora pienso que me voy a morir sola, no creo que rehaga mi vida”, comentó sin filtros Eva. Ante esto, el conductor le preguntó si existe la posibilidad de reconciliación con Demichelis.

“No, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera, te lo afirmo”, expresó contundente Evangelina.