El sorpresivo mensaje de la hija de Evangelina Anderson y Demichelis en contra de su papá: “Nada más triste...”

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis sigue dando qué hablar. La modelo y el exfutbolista pusieron fin a su matrimonio de casi 20 años y con tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. A pesar de que la relación terminó, los exs buscan una estabilidad entre ellos por el bien de los menores.

Cada cual siguió con su vida, Demichelis siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida sentimental e incluso no tenía redes sociales hasta hace poco. Mientras que la bailarina está en su mejor momento laboral y personal. Forma parte de MasterChef Celebrity, en donde conoció a Ian Lucas, con quien se la vincula sentimentalmente.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

Más allá de eso, Evangelina siempre dejó en claro que su prioridad ante todo son sus hijos, por lo que se ocupa de estar presente en las actividades de cada uno. Lola Demichelis publicó un llamativo mensaje en sus historias de Instagram que generó repercusiones por la relación que tiene con su papá.

La adolescente subió la foto de una autopista y un edificio y escribió: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”.

La hija de Evangelina Anderson y el posteo en contra de Martín Demichelis

La frase que eligió Lola deja en claro que no está pasando por un buen momento en la relación padre-hija. La adolescente borró la publicación a los pocos minutos, pero su mensaje fue claro.

La opinión de Evangelina Anderson sobre una reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson dio una entrevista a Guillermo López, y fue tajante al hablar de la relación con Martín Demichelis y una posible reconciliación entre ellos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

“Yo siempre pensé que iba a llegar viejita con mi ex. Ahora pienso que me voy a morir sola, no creo que rehaga mi vida”, comentó sin filtros Eva. Ante esto, el conductor le preguntó si existe la posibilidad de reconciliación con Demichelis.

“No, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera, te lo afirmo”, expresó contundente Evangelina.