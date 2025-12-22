En medio de los rumores con Ian Lucas, Evangelina Anderson reveló la verdad sobre su encuentro con Demichelis

Evangelina Anderson está en el foco de los medios de comunicación desde que se separó de Martín Demichelis tras estar casi dos décadas juntos y con tres hijos en común. La modelo es participante de MasterChef Celebrity, donde conoció a Ian Lucas, y con quien se ve envuelta en rumores de romance. Si bien, la exvedette y el youtuber casi confirmaron su relación, ahora parece que esta llegó a su fin.

La famosa y el influencer fueron vistos a los besos en un boliche, después ambos dejaron mensajes e indirectas en redes sociales, lo que daba indicio de que estaban a punto de confirmar su romance. No obstante, el fin de semana, Evangelina Anderson dejó de seguir a Ian y compartió una foto con su exmarido Martín Demichelis por su cumpleaños como parte de una postal familiar.

El guiño de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

El posteo de la mediática llamó la atención y el gesto hacia su compañero de MasterChef Celebrity encendió las alarmas de si fue por su acercamiento de la modelo con su ex. Tras el revuelo que se armó, Evangelina Anderson contó qué pasó.

Evangelina Anderson habló de su relación con Ian Lucas y Martín Demichelis

La modelo fue consultada por Karina Iavícola al aire de Infama y respondió a través de WhatsApp. "¡Ni loca vuelvo!“. Luego, al ser consultada por la foto familiar, expresó contundente: “‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”.

En ese sentido, la famosa también habló de su relación con Ian Lucas y reveló que se pusieron de acuerdo para hacer una broma teniendo en cuenta los rumores que hay entre ellos.

“Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más“, contó la periodista sobre lo que le dijo Evangelina Anderson.

Ante esto, Marcela Tauro, conductora de Infama, comentó sobre Ian Lucas y Evangelina: “Está blanqueando”.