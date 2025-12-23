El guiño de Ian Lucas a Evangelina Anderson en su show en Vélez y el comentario que lo expuso: “Somos...”

Evangelina Anderson y Ian Lucas son de los nombres más escuchados en los medios de comunicación desde que comenzaron los rumores de romance entre ellos. La modelo y el youtuber se conocieron en MasterChef Celebrity, y la buena onda rápidamente llamó la atención, luego se filtró un video de ellos en un boliche. Ahora hubo otro gesto que acerca cada vez más a la pareja.

Si bien el fin de semana, Evangelina se mostró con su exesposo Martín Demichelis y generó expectativa por el reencuentro. Además, la modelo y el youtuber se dejaron de seguir en las redes sociales, lo que llamó la atención por si Ian Lucas se había enojado por el encuentro de la famosa y su ex.

Evangelina Anderson con Ian Lucas

No obstante, Eva aclaró que se dejaron de seguir como parte de una broma y para saber si tenían repercusiones por lo que generan. En ese sentido, aseguró que “ni loca” volvería con su exmarido.

Este lunes Ian Lucas realizó un show en el estadio Vélez con Fede Vigevani ante una multitud, en donde cantaron, bailaron, tuvieron invitados y salió el nombre de Evangelina en el escenario. Los youtubers recibieron a La Joaqui y Wanda Nara.

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson en medio de los rumores

Lo más llamativo fue cuando la cantante de RKT ingresó para cantar el tema “TikTok” con los famosos y de su mano entraron la hija de La Joaqui y Emma, la hija menor de Eva con Demichelis.

Este gesto reavivó los rumores y causó ternura en el público por el guiño romántico del youtuber a la modelo.

Asimismo, cuando Wanda Nara llegó al escenario jugó a un desafío de Basket y en un momento se puso a conversar con Fede con el fin de sacarle información a Ian Lucas sobre Evangelina.

“Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿qué está pasando con Evangelina Anderson?”, lanzó Fede ante la euforia del público.

Ian se quedó callado con una sonrisa y sin saber qué decir, pero intentando esconder alguna evidencia de sus sentimientos hacia la modelo.

“A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”, comentó Wanda divertida con la situación. Ian apuntó contra su amigo y le dijo: “Ahora mi mejor amiga es Wanda”.

La situación divertida y la sonrisa del youtuber dejaron en evidencia la complicidad que tiene con Evangelina. “Y entre panqueque y panqueque...”, lanzó Wanda para sumar a la euforia del público,

“Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?”, agregó la conductora.

Para cerrar, Ian Lucas rompió el silencio en el estadio y reveló ante el público: “Yo ya dije que era la mujer más linda de la Argentina. La queremos mucho, la queremos mucho. Somos compañeros”.