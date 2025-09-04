La llamativa reacción de Gimena Accardi cuando le preguntaron por su amistad con Cande Vetrano: “Está...”

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando qué hablar. La pareja terminó su matrimonio tras 18 años juntos, al poco tiempo se conoció que la actriz había sido infiel al actor, luego ella lo confirmó. La revelación trajo varios protagonistas involuntarios a la historia como Cande Vetrano y Andrés Gil.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó Gimena Accardi al otro día que salió a la luz la infidelidad.

A pesar de la escalada mediática del tema, la actriz no habló y se refirió como “un random” sobre la persona en cuestión. Tanto Nico y Gime firmaron el divorcio y cada uno siguió por su lado. No obstante, uno de los señalados como tercero en discordia es Andrés Gil, quien compartía la obra con la famosa.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

“El descargo en redes lo hice cuando todo empezó a tomar vuelo... Para que haya respeto. Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, expresó Andrés Gil cuando le preguntaron por el tema.

Gimena Accardi y Andrés Gil

La reacción de Gimena Accardi al hablar de Cande Vetrano

Luego con el correr de los días, Gimena volvió a ser consultada por la prensa, pero evitó seguir con el tema privado y respondió tajante: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que, para mí, era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo. No tengo más ganas de hablar de mi intimidad, nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

“Yo sé las cosas cómo son y Nico también, y para mí eso es lo importante”, agregó Gimena sobre cómo sigue su relación con su ex.

El periodista quiso saber la relación con su colega y le preguntó: “¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”.

Ante esto, Gimena se mostró tranquila y respondió sin filtros: “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”.