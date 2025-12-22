La llamativa reacción de Gabriela Sabatini cuando le preguntaron por el bebé que espera su sobrina Oriana

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron hace más de un año y ahora esperan su primer hijo juntos. El matrimonio, que vive en Roma, donde juega el futbolista, está ansioso y con los preparativos para la llegada de la beba de la familia, es la primera nieta de Catherine Fulop y Ova. Esta noticia pone en foco a Gabriela Sabatini, por la relación con su sobrina.

Hace un tiempo que la extenista argentina no tiene vínculo con su familia, es decir, con su hermano, cuñada y sus sobrinas. Teniendo en cuenta que la deportista tenía relación con Oriana y Paulo Dybala, ya que se reunían. Esto se rompió y Gabriela no asistió a la boda que se realizó en julio de 2024.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán papás.

En medio de la dulce espera de la hija de Oriana y Paulo, la encontraron a la extenista en la calle y no dudaron en preguntarle por el momento de felicidad que vive su familia. Ante esto, Gabriela tuvo una reacción que deja en claro cómo es el vínculo.

Así reaccionó Gabriela Sabatini ante la pregunta sobre el bebé que esperan Oriana y Paulo Dybala

Al ser abordada por el móvil de Infama, la exdeportista frenó y respondió. Primero, el periodista le dijo: "¿Sos fanática de esto, no?”. Ante esto, Gabriela comentó: “Es lo más lindo que hay”.

Luego, de mencionar al emprendimiento de perfumes que tiene Gabriela Sabatini, el cronista no dudó en consultarle sobre la relación con su sobrina que espera su primera hija y la emoción de la familia por la llegada del bebé.

“¿Vas a ser tía?”, le dijo el periodista. Ante esto, la exdeportista tomó la decisión de terminar la charla de forma amable y volvió a pedalear su bicicleta.

“Nos vemos, hasta luego”, expresó Gabriela Sabatini antes de irse y cortar el tema relacionado con su familia.