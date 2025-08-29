La irreversible decisión de Jésica Cirio tras padecer el escandaloso encarcelamiento de Piccirillo: “Es lo más sano para...”

Después de vivir un infierno por el repentino encarcelamiento de su exesposo Elías Piccirillo, Jésica Cirio rompió el silencio durante una íntima conversación con el equipo de “A la Tarde”. La conductora de televisión no solo habló de su sentir tras lo sucedido, sino que, además, reveló detalles de cómo es su vida actual.

Al principio de la nota, Jésica Cirio aclaró que, no se encuentra en pareja con nadie, por lo cual, las especulaciones que habían hecho al respecto serían completamente falsas.

Puntualmente, Jésica Cirio dijo: “No estoy en pareja con nadie. No tengo pareja, no tengo novio, no tengo ganas de tener novio y no me vinculen más con nadie porque estoy sola”.

Continuamente, Jésica Cirio se refirió a su presente, tras lo vivido con su exesposo, quien sigue encarcelado con las acusaciones delicadas que recaen en su caso. Dentro de ese contexto, la modelo expresó: “No miro medios, la verdad es que estoy bastante aislada, estoy tratando de volver a estar bien y es lo único que me importa hoy. Es todo parte de un proceso”.

Por su parte, Jésica Cirio aclaró que su círculo más cercano la impulsa a levantarse cada día: “Estoy tranquila, estoy disfrutando de mi hija, de mi familia y de mis amigas”.

La decisión que tomó Jésica Cirio tras el encarcelamiento de Piccirillo

El equipo de América TV le consultó a Jésica Cirio si tenía planes de volver a la televisión, pero la modelo inmediatamente plantó una negativa: “No, hoy estoy bien así”.

Incluso, Jésica Cirio sumó: “Me parece que eso es lo más sano para mi salud a día de hoy, después de todo lo que viví que fue bastante traumático. Horrible, horrible, todo horrible”.

Chloé Insaurralde, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Gentileza Instagram.

En ese sentido, Jésica Cirio remarcó: “Estoy tratando de estar mejor”. Según la modelo, alejarse de los medios es una decisión que tomó no solo por ella, sino también por su única hija: “Es parte de un proceso, con el tiempo la vida lo va acomodando. Lo único que me importa es ella y la trato de proteger, por eso la tengo bastante aislada de la situación”.

Por último, pero no menos importante, Jésica Cirio aclaró que no ha roto ningún vínculo con las figuras del medio: “He pasado cosas difíciles en mi vida como las pasa cualquiera. Los poquitos conocidos que tengo, los sigo teniendo igual y tengo la mejor con todos. Simplemente, trato de no asistir a nada público”.