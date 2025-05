La inesperada confesión de Adriana Salgueiro sobre su vida íntima a los 68 años: “Tengo serios problemas...”

A sus 68 años, Adriana Salgueiro atraviesa uno de los momentos más intensos y fructíferos de su carrera. Con una agenda que arranca temprano y se estira hasta entrada la noche, la actriz y conductora reparte sus días entre la televisión, la radio, el streaming y el teatro. Pero tanta actividad tiene un costo, y ella misma lo contó sin vueltas: no tiene ni tiempo ni ganas de hacer las tareas domésticas.

“No, ¡no me gusta hacer nada! Detesto todo”, confesó entre risas durante una entrevista con PRONTO. La frase, que mezcla honestidad y humor, sorprendió pero también generó identificación con muchos. Aunque Adriana reconoce que tiene ayuda una vez por semana, asegura que el desorden en su casa, especialmente en su vestidor, se le fue de las manos.

La famosa contó cómo lleva las tareas del hogar.

A qué se dedica Adriana Salgueiro

Adriana conduce el magazine Te veo todas las tardes junto a Pablo Muney por Net TV, de lunes a viernes de 17:30 a 19, y apenas termina, se traslada directo a los estudios de Radio Colonia, donde lidera su propio ciclo de 21 a 23. Como si fuera poco, suma un programa de streaming (Mujeres al ataque) junto a Claribel Medina y Daniela Pantano.

Adriana Salgueiro

“Tengo problemas serios en el vestidor”, reveló cuando le preguntaron por su casa. “Como tengo tantas cosas que hacer y me cambio muchas veces de ropa al día ya que cuando me invitan a los programas voy, en mi vestidor a veces todo es un caos. Pero me voy arreglando bastante bien”, aseguró.

Adriana Salgueiro

En medio del trajín, la artista también destacó la importancia de cuidar su salud mental: “Lo que no dejo de hacer nunca es ir a terapia porque necesito bajar 800 cambios y si no me estreso mucho”.

Adriana Salgueiro habló de cómo es su vida hoy.

Salgueiro deja en claro que, aunque el ritmo es extenuante, lo disfruta. “¡Sí, re! Estoy re contenta y me encanta hacerlo”, dice con entusiasmo. Pero también muestra su lado más terrenal al reconocer que, como cualquiera, le cuesta mantener el orden en casa.