La novena edición del Miss Grand Internacional 2021 trae a una de las historias más impactantes del certamen, que tiene como protagonista a la representante de Angola, Márcia Marilia Agostinho de Menezes.

La modelo impresionó a todos con un vestido que, más tarde, reveló que eran de su mamá. La joven de 27 años confesó que como no tenía dinero para comprar vestidos de gala para la edición final, decidió utilizar los que le pertenecían a la madre.

Marcia Menezes

Desde el año 2015, que el país africano no envía una representante al Miss Grannd Internacional. Sin embargo, Márcia Marilia siempre soñó con poder participar del certamen internacional que alberga reinas de belleza de más de 60 países.

La participación de la reina de Angola

Como no contaba con el respaldo financiero de otro ente, Márcia decidió que se pagaría ella misma la inscripción. Recientemente en un posteo de Instagram reveló cómo decidió utilizar los vestidos de la madre.

Marcia Menezes utilizó el vestido de su madre para el concurso

“Cuando le conté a mi mamá (que no había conseguido un patrocinador), no se lo pensó dos veces. Ella me acompañó a su habitación y dijo: ‘Hija, toma todos los vestidos que están aquí y llévalos al concurso. Tengo muchos’. Mi madre tiene telas que ha guardado por más de 20 años y me las dio para llevar al sastre y hacer algo de ropa para mí”, relató.

La representante de Angola recibió cientos de mensaje de apoyo, e incluso otras reinas decidieron prestarle parte de su vestuario. Hasta que el diseñador de moda tailandés Khon Kun Ka se mostró dispuesto a confeccionar para ella el vestido de gala final, regalo que Miss Grand Angola 2021 aceptó entre lágrimas.