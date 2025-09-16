La impactante confesión de Daniela Celis sobre la última frase que dijo Thiago Medina luego del accidente: “Si quería irse con su mamá...”.

La familia de Thiago Medina atraviesa momentos de extrema angustia. El ex participante de Gran Hermano continúa internado en estado crítico luego del grave accidente en moto que sufrió el viernes pasado.

Según trascendió, su cuadro sigue siendo muy delicado y el pronóstico, por ahora, permanece reservado. En el último parte médico, los profesionales informaron que el joven presentó un episodio de fiebre, lo que obligó a realizar un cambio en el esquema de antibióticos para controlar la situación.

Thiago Medina

En medio de la preocupación generalizada, Daniela Celis rompió el silencio en diálogo con Intrusos y pidió nuevamente una cadena de oración por la salud de Thiago, padre de sus hijas. Con la voz entrecortada, expresó: “Es muy difícil porque hora tras hora va cambiando todo. No me quiero agarrar de nada porque puede cambiar. Lo único que me queda es tener fe”.

Fue en esa misma entrevista donde Daniela reveló la durísima pregunta que le hizo a Raúl Argarañaz, testigo directo del accidente y la primera persona que corrió a auxiliar a Thiago en medio del dramático episodio.

Qué le preguntó el testigo que vio el accidente a Thiago Medina

Daniela relató con crudeza la conversación que mantuvo con Raúl Argarañaz. “Yo le pregunté si él quería vivir, necesitaba saberlo. Pensé que tal vez quería irse con su mamá, que es el ángel que siempre lo guió, pero él me dijo que no. Que le dijo muchas veces que no se quería morir”, expresó conmovida.

En medio de un llanto desgarrador, la exparticipante de Gran Hermano remarcó que esa respuesta fue fundamental para ella. Luego, no dudó en dirigirse al hospital para acompañar a Thiago: “Quería que me escuchara, que supiera que no está solo. Quería decirle que las nenas están bien porque yo sé que eso lo preocupa, lo siento”.

En medio de esta situación tan dolorosa, Daniela Celis destacó lo importante que están siendo los gestos de cariño y cada muestra de apoyo que reciben. También hizo hincapié en la compañía de su círculo más cercano: “Me siento muy contenida. La Tora, Mora, Nacho, Fede están acá desde que pasó todo. Nacho se queda con las nenas, me da una mano, les da de comer, las baña para que yo pueda estar en el Hospital con Thiago”, expresó agradecida.

Respecto a la información que obtiene de los médicos, más allá de los partes oficiales, aclaró que es limitada y cambia constantemente. “No me queda más que aferrarme a todas las cosas que van surgiendo, por más chiquitas que sean”, concluyó.