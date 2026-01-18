Marta Fort es noticia desde el sábado cuando atropelló a una mujer con su auto en la intersección de Migueletes y Olleros en el barrio porteño de Belgrano. Mientras el accidente sigue en investigación judicial, se conoció la multa que tiene la influencer sobre su vehículo de alta gama.

Según la información que salió a la luz, el auto un BMW X3 que manejaba la heredera Fort tiene varias multas acumuladas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia. En total son seis infracciones registradas.

La suma de seis multas supera el medio millón de pesos. A esto se le agrega que la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires había sancionado antes a Marta Fort con una infracción de 271.050 pesos por exceso de velocidad. Lo que sería casi 850 mil pesos.

Las multas del auto que manejaba Marta Fort al momento del accidente

Según la información oficial, la multa en la provincia fue por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”. Se desconoce si el auto de alta gama está registrado a nombre de Marta Fort.

Cómo fue el accidente en el que Marta Fort chocó a una mujer en Belgrano

El accidente fue cerca del mediodía del sábado cuando Marta Fort circulaba por el carril izquierdo y la señora salió de manera repentina por detrás de un vehículo estacionado en doble fila.

Así fue el accidente de tránsito de Marta Fort.

“Esto ocurrió hace apenas un par de horas y se trató de un siniestro vial. Lamentablemente, la mujer cruzó de manera incorrecta y Marta circulaba por la zona. La señora no se encuentra en grave estado, pero por precaución intervino el SAME y fue trasladada para ser evaluada, como sucede habitualmente”, expresó César Carozza, abogado de la joven a TN Show.

La mujer está internada en el Hospital Fernández con traumatismo leve en la cadera derecha, sin ningún riesgo de vida.